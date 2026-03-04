Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino. Relacja live i wynik na żywo
PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino to spotkanie 1/8 finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino na Polsatsport.pl.
Brązowi medaliści mistrzostw Polski w rozgrywkach grupowych wygrali trzy mecze i tyle samo też przegrali. Wobec tego zajęli dopiero trzecie miejsce, ale udało im się awansować do fazy play-off LM. W niej zmierzą się z drugą drużyną grupy B.
Itas Trentino przegrał rywalizację o zwycięstwo w grupie A z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara. Zespół, którego gwiazdą jest Tomasz Fornal, dwukrotnie okazał się lepszy od włoskiego giganta.
Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.