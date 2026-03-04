Losy półfinału rozstrzygną się w Bergamo! 90 minut Zalewskiego w Pucharze Włoch

Mecz rozpoczął się od trafienia dla gości, które strzałem głową zaliczył Nikola Krstovic. Czarnogórzanin wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie Davide Zappacosty, jednak jego radość nie trwała długo. Arbiter prowadzący to spotkanie odgwizdał pozycję spaloną i anulował gola. Pozostała część pierwszej połowy nie obfitowała w sytuacje podbramkowe. Gra toczyła się głównie w środku pola, a widowisko, choć dynamiczne, nie dostarczało zbyt wielu emocji pod żadną z bramek.

ZOBACZ TAKŻE: Milik przerwał milczenie! Długo czekał na tę chwilę

Zaledwie dwie minuty po przerwie do siatki trafili jednak gospodarze. Daniel Maldini, syn legendarnego Paolo, popisał się znakomitym prostopadłym podaniem do Fisayo Dele-Bashiru, po którym pomocnik znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Nigeryjczyk zachował zimną krew i efektowną podcinką pokonał golkipera rywali.

Odpowiedź Atalanty była jednak błyskawiczna. Indywidualną akcję przeprowadził Lazar Samardzic - po efektownym dryblingu zbiegł z piłką do środka i huknął na bramkę Lazio. Ivan Provedel zdołał wprawdzie odbić to uderzenie, jednak chwilę później musiał wyciągać futbolówkę z siatki. Najszybciej do dobitki dopadł bowiem Mario Pasalic, który doprowadził do wyrównania.

Największych emocji dostarczyła sama końcówka spotkania. Na trzy minuty przed upływem regulaminowego czasu gry do siatki ekipy z Bergamo trafił Boulaye Dia. Napastnik Lazio wykorzystał błąd Pasalicia i dał swojemu zespołowi prowadzenie. Radość rzymian nie trwała jednak długo, gdyż podopieczni Raffaele'a Palladino już w 90. minucie ponownie doprowadzili do wyrównania. Stało się to za sprawą Yunusa Musaha. Amerykanin huknął z krawędzi pola karnego, a piłka po rękach Provedela wpadła do bramki.

Remis utrzymał się do końca meczu. Oznacza to, że losy awansu do finału ważyć się będą w starciu rewanżowym. Drugi mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 18:00 na stadionie New Balance Arena w Bergamo.

Nicola Zalewski rozegrał pełne spotkanie w barwach Atalanty, podczas gdy Adrian Przyborek spędził cały mecz na ławce rezerwowych Lazio.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

SS Lazio - Atalanta Bergamo 2:2 (0:0)

Bramki: Fisayo Dele-Bashiru 47, Boulaye Dia 87 - Mario Pasalic 51, Yunus Musah 90.

Lazio: Ivan Provedel - Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Nuno Tavares - Fisayo Dele-Bashiru, Danilo Cataldi, Kenneth Taylor (83. Reda Belahyane) - Gustav Isaksen (64. Matteo Cancellieri), Daniel Maldini (76. Boulaye Dia), Mattia Zaccagni (76. Tijjani Noslin).



Atalanta: Marco Carnesecchi - Giorgio Scalvini (64. Odilon Kossounou), Isak Hien, Sead Kolasinac (76. Honest Ahanor) - Davide Zappacosta, Marten de Roon (64. Yunus Musah), Mario Pasalic, Lorenzo Bernasconi - Lazar Samardzic (76. Kamaldeen Sulemana), Nicola Zalewski - Nikola Krstovic (85. Gianluca Scamacca).

Żółte kartki: Marten de Roon, Mario Pasalic, Isak Hien.

Sędziował: Gianluca Manganiello (Włochy).