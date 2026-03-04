Magda Linette - Ashlyn Krueger. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Magda Linette - Ashlyn Krueger to mecz pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kto wygrał mecz Linette - Krueger? Jaki był wynik meczu Linette - Krueger w Indian Wells?

Tenisistka Magda Linette w akcji z rakietą tenisową
fot. PAP
Magda Linette - Ashlyn Krueger. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Jeśli chodzi o zmagania w singlu, w tym roku podczas Indian Wells 2026 powalczy pięcioro reprezentantów Polski. Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczną zmagania od pierwszej rundy, natomiast Iga Świątek - od drugiej.

 

Pierwszą rywalką Linette w Indian Wells 2026 będzie reprezentantka USA Ashlyn Krueger. Do tej pory Polka i Amerykanka nie miały okazji ze sobą rywalizować.

 

Która z tenisistek będzie lepsza w pierwszym bezpośrednim starciu?

Linette - Krueger. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Linette - Krueger w Indian Wells 2026 poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Linette - Krueger, poinformujemy tuż po zakończeniu tego starcia.

