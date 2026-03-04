Nie żyje znana postać świata siatkówki. Był trenerem kadry podczas MŚ 2022

Nanga przez niemal całą profesjonalną karierę związany był z dwoma krajami: Francją i Grecją. Zaczynał jako zawodnik VBC Riom, a następnie reprezentował barwy ASUL Lyon Volley, Castres Volley-Ball, Martigues Volley-Ball, Dunkerque Grand Littoral, Tourcoing Lille Metropole oraz Beauvais Oise Universite Club.

W 2004 roku przeniósł się do Grecji, gdzie grał - z roczną przerwą na katarskie Al Ahli SC - aż do zakończenia kariery w wieku 38 lat. Nanga występował w PAOK-u Saloniki, Olympiakosie Pireus, Arisie Saloniki oraz AOP Kifisias, w którym w sezonie 2007/2008 został najlepiej zagrywającym zawodnikiem całej A1 Ligi. To właśnie AOP poinformował o śmierci swojego byłego gracza.

"Z głębokim smutkiem smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego weterana, Guy-Rogera Nangi, który bronił naszych barw w sezonach 2007/2008 oraz 2010/2011. Kameruńczyk pozostanie w naszej pamięci jako zawodnik wyróżniający się etosem pracy, pasją i wolą walki. Odcisnął na nas wszystkich piętno swoją osobowością, błyskawicznie zyskując szacunek kolegów z drużyny, trenerów i kibiców. Na zawsze pozostanie w naszych sercach" - czytamy w komunikacie klubu.

Warto zaznaczyć, że Nanga tak bardzo pokochał Grecję, że zdecydował się tam przyjąć - już jako dorosły mężczyzna - chrzest święty, przyjmując imię Ioannis (Jan). Jego ojcem chrzestnym był zaś obecny wiceprezes PAOK-u, Konstantinos Paisiadis.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Guy-Roger Nanga próbował swych sił w roli trenera. Prowadził między innymi francuski klub Asnieres Volley 92, a w 2022 był szkoleniowcem reprezentacji Kamerunu, z którą zajął przedostatnie, 23. miejsce w mistrzostwach świata.