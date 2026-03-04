Od 5 do 8 marca emocje sięgną zenitu. Pełny harmonogram MŚ ISU w Heerenveen
Przed nami wielkie sportowe emocje związane z mistrzostwami świata w wieloboju sprinterskim, które odbędą się w dniach 5-8 marca w holenderskim Heerenveen. To druga najważniejsza impreza w roku po Igrzyskach Olimpijskich i Polacy liczą na to, że włączą się do walki o medale. Jak wygląda pełny harmonogram MŚ ISU? Sprawdź terminarz.
Polacy jadą do Heerenveen po medale
Nasi panczeniści z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 przywieźli tylko jeden medal. Wicemistrzem olimpijskim na dystansie 10 000 metrów został Władimir Siemirunnij.
Dwukrotnie bardzo blisko medalu był Damian Żurek, jednak zarówno na 500, jak i 1000 metrów zajął czwarte miejsce, a jego strata do podium liczona była w setnych sekundy. Teraz chce powetować to sobie w Heerenveen podczas Mistrzostw Świata w wieloboju sprinterskim.
Polacy nie ukrywają, że jadą do Holandii z nadziejami na medale. Wśród kandydatów do podium wymieniani są:
· Damian Żurek
· Marek Kania
· Władimir Semirunnij
· Andżelika Wójcik
· Kaja Ziomek-Nogal
Pełny harmonogram MŚ ISU w Heerenveen
Tegoroczne MŚ w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbędą się w dniach 5-8 marca. Pierwsze dwa dni to sesje wieczorne. W dwóch kolejnych panczeniści będą rywalizować w godzinach popołudniowych. Pełną transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polsat.
Szczegółowy harmonogram startów MŚ ISU w Heerenveen:
Czwartek, 05 marca 2026:
● 19:00 - I bieg na 500 metrów kobiet
● 19:36 - I bieg na 500 metrów mężczyzn
● 20:23 - I bieg na 1000 metrów kobiet
● 21:21 - I bieg na 1000 metrów mężczyzn.
Piątek, 06 marca 2026:
● 19:00 - II bieg na 500 metrów kobiet
● 19:36 - II bieg na 500 metrów mężczyzn
● 20:23 - II bieg na 1000 metrów kobiet
● 21:21 - II bieg na 1000 metrów mężczyzn.
Sobota, 07 marca 2026:
● 13:05 - wyścig na 500 metrów kobiet
● 13:37 - wyścig na 500 metrów mężczyzn
● 14:20 - wyścig na 3000 metrów kobiet
● 15:46 - wyścig na 5000 metrów mężczyzn.
Niedziela, 08 marca 2026:
● 13:30 - wyścig na 1500 metrów kobiet
● 14:16 - wyścig na 1500 metrów mężczyzn
● 15:12 - wyścig na 5000 metrów kobiet
● 16:06 - wyścig na 10000 metrów mężczyzn.
Polacy mają w pamięci świetny występ na mistrzostwach Europy
Reprezentanci Polski z pewnością będą chcieli nawiązać do świetnych wyników z mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim, które w styczniu 2026 roku rozegrano w Tomaszowie Mazowieckim. Tam wygrali klasyfikację medalową, zdobywając 10 krążków, w tym aż sześć złotych. Czy znów potwierdzą dobrą dyspozycję i dołożą coś do swojego dorobku?
