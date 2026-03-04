Od 5 do 8 marca emocje sięgną zenitu. Pełny harmonogram MŚ ISU w Heerenveen

Polacy jadą do Heerenveen po medale

Nasi panczeniści z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 przywieźli tylko jeden medal. Wicemistrzem olimpijskim na dystansie 10 000 metrów został Władimir Siemirunnij.

Dwukrotnie bardzo blisko medalu był Damian Żurek, jednak zarówno na 500, jak i 1000 metrów zajął czwarte miejsce, a jego strata do podium liczona była w setnych sekundy. Teraz chce powetować to sobie w Heerenveen podczas Mistrzostw Świata w wieloboju sprinterskim.

Polacy nie ukrywają, że jadą do Holandii z nadziejami na medale. Wśród kandydatów do podium wymieniani są:

· Damian Żurek

· Marek Kania

· Władimir Semirunnij

· Andżelika Wójcik

· Kaja Ziomek-Nogal

Pełny harmonogram MŚ ISU w Heerenveen

Tegoroczne MŚ w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbędą się w dniach 5-8 marca. Pierwsze dwa dni to sesje wieczorne. W dwóch kolejnych panczeniści będą rywalizować w godzinach popołudniowych. Pełną transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polsat.

Szczegółowy harmonogram startów MŚ ISU w Heerenveen:

Czwartek, 05 marca 2026:

● 19:00 - I bieg na 500 metrów kobiet

● 19:36 - I bieg na 500 metrów mężczyzn

● 20:23 - I bieg na 1000 metrów kobiet

● 21:21 - I bieg na 1000 metrów mężczyzn.

Piątek, 06 marca 2026:

● 19:00 - II bieg na 500 metrów kobiet

● 19:36 - II bieg na 500 metrów mężczyzn

● 20:23 - II bieg na 1000 metrów kobiet

● 21:21 - II bieg na 1000 metrów mężczyzn.

Sobota, 07 marca 2026:

● 13:05 - wyścig na 500 metrów kobiet

● 13:37 - wyścig na 500 metrów mężczyzn

● 14:20 - wyścig na 3000 metrów kobiet

● 15:46 - wyścig na 5000 metrów mężczyzn.

Niedziela, 08 marca 2026:

● 13:30 - wyścig na 1500 metrów kobiet

● 14:16 - wyścig na 1500 metrów mężczyzn

● 15:12 - wyścig na 5000 metrów kobiet

● 16:06 - wyścig na 10000 metrów mężczyzn.

Polacy mają w pamięci świetny występ na mistrzostwach Europy

Reprezentanci Polski z pewnością będą chcieli nawiązać do świetnych wyników z mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim, które w styczniu 2026 roku rozegrano w Tomaszowie Mazowieckim. Tam wygrali klasyfikację medalową, zdobywając 10 krążków, w tym aż sześć złotych. Czy znów potwierdzą dobrą dyspozycję i dołożą coś do swojego dorobku?

Transmisja mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport