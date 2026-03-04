Od 5 do 8 marca emocje sięgną zenitu. Pełny harmonogram MŚ ISU w Heerenveen

Zimowe

Przed nami wielkie sportowe emocje związane z mistrzostwami świata w wieloboju sprinterskim, które odbędą się w dniach 5-8 marca w holenderskim Heerenveen. To druga najważniejsza impreza w roku po Igrzyskach Olimpijskich i Polacy liczą na to, że włączą się do walki o medale. Jak wygląda pełny harmonogram MŚ ISU? Sprawdź terminarz.

Młody mężczyzna w białej bluzie z kapturem i medalem na szyi podaje rękę widzowi. W tle widoczny jest baner z wizerunkiem sportowca i napisem "JESTEŚMY Z WAS DUMNI!". Wydarzenie sportowe.
fot. PAP
Władimir Semirunnij

Polacy jadą do Heerenveen po medale

Nasi panczeniści z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 przywieźli tylko jeden medal. Wicemistrzem olimpijskim na dystansie 10 000 metrów został Władimir Siemirunnij.

 

 

Dwukrotnie bardzo blisko medalu był Damian Żurek, jednak zarówno na 500, jak i 1000 metrów zajął czwarte miejsce, a jego strata do podium liczona była w setnych sekundy. Teraz chce powetować to sobie w Heerenveen podczas Mistrzostw Świata w wieloboju sprinterskim.

 

Polacy nie ukrywają, że jadą do Holandii z nadziejami na medale. Wśród kandydatów do podium wymieniani są:

 

·         Damian Żurek

·         Marek Kania

·         Władimir Semirunnij

·         Andżelika Wójcik

·         Kaja Ziomek-Nogal

Pełny harmonogram MŚ ISU w Heerenveen

Tegoroczne MŚ w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbędą się w dniach 5-8 marca. Pierwsze dwa dni to sesje wieczorne. W dwóch kolejnych panczeniści będą rywalizować w godzinach popołudniowych. Pełną transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polsat.

Szczegółowy harmonogram startów MŚ ISU w Heerenveen:

Czwartek, 05 marca 2026:

●     19:00 - I bieg na 500 metrów kobiet

●     19:36 - I bieg na 500 metrów mężczyzn

●     20:23 - I bieg na 1000 metrów kobiet

●     21:21 - I bieg na 1000 metrów mężczyzn.

 

Piątek, 06 marca 2026:

●     19:00 - II bieg na 500 metrów kobiet

●     19:36 - II bieg na 500 metrów mężczyzn

●     20:23 - II bieg na 1000 metrów kobiet

●     21:21 - II bieg na 1000 metrów mężczyzn.

 

Sobota, 07 marca 2026:

●     13:05 - wyścig na 500 metrów kobiet

●     13:37 - wyścig na 500 metrów mężczyzn

●     14:20 - wyścig na 3000 metrów kobiet

●     15:46 - wyścig na 5000 metrów mężczyzn.

 

Niedziela, 08 marca 2026:

●     13:30 - wyścig na 1500 metrów kobiet

●     14:16 - wyścig na 1500 metrów mężczyzn

●     15:12 - wyścig na 5000 metrów kobiet

●     16:06 - wyścig na 10000 metrów mężczyzn.

Polacy mają w pamięci świetny występ na mistrzostwach Europy

Reprezentanci Polski z pewnością będą chcieli nawiązać do świetnych wyników z mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim, które w styczniu 2026 roku rozegrano w Tomaszowie Mazowieckim. Tam wygrali klasyfikację medalową, zdobywając 10 krążków, w tym aż sześć złotych. Czy znów potwierdzą dobrą dyspozycję i dołożą coś do swojego dorobku? 

 

Transmisja mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Eliza Rucka-Michałek: Igrzyska zawsze były moim marzeniem, dlatego chciałam spróbować i dałam radę
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 