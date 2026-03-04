Starcie drużyn walczących o jak najwyższe miejsce przed fazą play-off PlusLigi. Bełchatowianie ostatnio pokonali Asseco Resovię Rzeszów i Energę Trefla Gdańsk. W starciu z AZS-em Olsztyn spróbują przedłużyć swoją niewielką passę zwycięstw, a jednocześnie zrewanżować się ekipie z Warmii za porażkę 2:3 w październiku.



Łatwo jednak nie będzie. Olsztynianie w tym sezonie zachwycają, a ich poziom jest jedną z największych niespodzianek ostatnich miesięcy. Ostatnio przegrali jednak dwa mecze - z Bogdanką LUK Lublin oraz Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport