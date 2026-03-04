Polsat Futbol Cast - 05.03. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Logo podcastu Polsat Futbol Cast na tle stadionu piłkarskiego.
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Gospodarze czwartkowego podcastu, Przemysław Iwańczyk oraz Sebastian Habiniak, porozmawiają o najnowszych wydarzeniach ze świata futbolu. Tematem przewodnim będzie plaga urazów, która dotyka obecnie najlepszych graczy na świecie. Na liście kontuzjowanych znajdują się m.in. Robert Lewandowski, Kylian Mbappe czy Cristiano Ronaldo.

 

W dalszej części programu eksperci Polsatu Sport przeanalizują rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Przypomnijmy, że w środowy wieczór poznaliśmy kolejnych dwóch półfinalistów tych rozgrywek.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

 

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
