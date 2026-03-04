Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Gospodarze czwartkowego podcastu, Przemysław Iwańczyk oraz Sebastian Habiniak, porozmawiają o najnowszych wydarzeniach ze świata futbolu. Tematem przewodnim będzie plaga urazów, która dotyka obecnie najlepszych graczy na świecie. Na liście kontuzjowanych znajdują się m.in. Robert Lewandowski, Kylian Mbappe czy Cristiano Ronaldo.

W dalszej części programu eksperci Polsatu Sport przeanalizują rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Przypomnijmy, że w środowy wieczór poznaliśmy kolejnych dwóch półfinalistów tych rozgrywek.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport