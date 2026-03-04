Puchar Polski: Lech Poznań - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

Rozgrywki pucharowe wracają po prawie trzymiesięcznej przerwie. Losowanie par ćwierćfinałowych odbyło się 10 grudnia. W jednej z nich Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze.

- Mogę powiedzieć, że wygląda to dość stabilnie. Jesteśmy na dobrych torach i postaramy się to kontynuować – przyznał duński szkoleniowiec mistrza Polski Niels Frederiksen.

Aktualna forma oraz gra przed własną publicznością stawia Lecha w roli faworyta środowej konfrontacji z Górnikiem, który w tegorocznej części sezonu w niczym nie przypomina skutecznej drużyny z jesieni. Wygrał tylko na inaugurację, a z czterech następnych spotkań trzy przegrał i spadł w ligowej tabeli.

Za Zabrzanami może jednak przemawiać fakt, że w Pucharze Polski w dwóch wcześniejszych rundach poradzili sobie na obcym terenie z Arką Gdynia i Lechią Gdańsk, czyli innymi zespołami ekstraklasy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze w środę od godziny 20.30.

BS, PAP