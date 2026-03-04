Puchar Polski: Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice. Relacja live i wynik na żywo

Zawisza Bydgoszcz ma bardzo duże ambicje w tym sezonie. Nie dość, że jest blisko awansu do II ligi, to wciąż walczy o triumf w Pucharze Polski. Najpierw udało się pokonać GKS Tychy, a w poprzedniej rundzie piłkarze Adriana Stawskiego rozbili na własnym stadionie Wisłę Kraków aż 4:1.

Rywalem Zawiszy w ćwierćfinale zmagań będzie Chojniczanka Chojnice. Choć w lidze prezentuje się ona poniżej oczekiwań i walczy o utrzymanie w II lidze, w rozgrywkach pucharowych zaskakuje.

W 1/8 finału piłkarze Marka Brzozowskiego, choć wydawało się, że w starciu z Koroną Kielce nie dadzą rady, w ósmej minucie doliczonego czasu gry doprowadzili do wyrównania. W dogrywce żadna z drużyn nie była w stanie trafić do siatki, natomiast w rzutach karnych lepszy okazał się II-ligowiec.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.