Siatkarska Liga Mistrzów nabiera tempa. Warszawa podejmuje siłę z Włoch

PGE Projekt Warszawa rzutem na taśmę awansował do play-off

PGE Projekt Warszawa w tegorocznej Lidze Mistrzów rywalizował w grupie E. Zajął w niej dopiero trzecie miejsce, przegrywając z włoskim Lube Civitanova oraz francuskim Montpellier.

Rzutem na taśmę Warszawianie mieli najlepszy bilans ze wszystkich zespołów, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. Dzięki temu pozostali w rozgrywkach Ligi Mistrzów, jednak w fazie play-off czeka ich bardzo trudne zadanie. Zdaniem ekspertów są skazywani na pożarcie w starciu z włoską potęgą, czyli Itas Trentino.

Itas Trentino musiał uznać wyższość Turków

Faza grupowa pokazała, że Itas Trentino da się pokonać. Zespół ten zajął drugie miejsce w grupie A, przegrywając oba mecze z tureckim Ziraatem Bankasi. Włosi w dwumeczu z Turkami ugrali tylko seta. Wygrali cztery pozostałe mecze z niżej notowanymi ACH Lublana i Tours, a z zespołem z Francji raz stracili dwa sety, co również było zaskoczeniem.

To tylko potwierdza, że w Itas Trentino nie wszystko funkcjonuje należycie i w tym swoich szans powinni upatrywać podopieczni Kamila Nalepki. Polski trener przejął Projekt Warszawa pod koniec stycznia po tym, jak nieoczekiwanie ze swojej funkcji zrezygnował Fin Tommi Tiilikainen.

Oba zespoły napiszą nową historię

Do tej pory Projekt Warszawa nigdy nie grał z Itasem Trentino. Tym samym ten dwumecz napisze zupełnie nową historię. Warszawianie staną przed szansą na wyeliminowanie z rozgrywek faworyta i utrzymanie się w grze w najważniejszych rozgrywkach w siatkówce klubowej w Europie.

Itas Trentino przegrał 3 z 5. ostatnich meczów o stawkę. Dla porównania Projekt znajduje się na fali dwóch zwycięstw z rzędu i na kolejne liczy już w środę 4 marca.

Siatkarska Liga Mistrzów w Polsacie Sport

Od wielu lat siatkarska Liga Mistrzów pokazywana jest na sportowych antenach Polsatu. Nie inaczej będzie z meczami Projektu Warszawa. Dwumecz rozpocznie się w środę 4 marca o godzinie 20:30. Rewanż zaplanowano na 11 marca.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino w środę 4 marca Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

Polsat Sport