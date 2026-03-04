Siatkarski mistrz świata potwierdził! W przyszłym sezonie zagra w polskim klubie

Damian Schulz (rocznik 1990) swą przygodę z siatkówką rozpoczynał w Lęborku. W 2011 roku został zawodnikiem klubu Joker Piła. Następnie grał w AZS UAM Poznań (2012-13), KPS Siedlce (2013-14), Treflu Gdańsk (2014-18), Asseco Resovii (2018-20), Indykpolu AZS Olsztyn (2020-21), PGE Skrze Bełchatów (2021-22), Enea Czarnych Radom (2022-23), Bogdance LUK Lublin (2023-24) oraz MKS Będzin (2024-25). W 2025 roku ponownie zasilił drużynę z Gdańska.

– Energa Trefl Gdańsk jako klub wyróżnia się przede wszystkim tym, że prezes wraz ze sztabem szkoleniowym kompletują skład tak, by drużyna dobrze funkcjonowała jako zespół. Dzięki temu przychodzimy na treningi z radością i chęcią do wspólnej pracy. To mój piąty sezon nad morzem. Niezależnie od tego, czy działo się dobrze na boisku, czy źle, kibice zawsze byli z nami. Zawsze czujemy ich wsparcie i to zaszczyt grać przed taką publicznością – zaznaczył Schulz.

Doświadczony atakujący ma w dorobku wiele sukcesów. Najważniejszy to złoty medal mistrzostw świata, wywalczony z reprezentacją Polski w 2018 roku. Z Treflem dwukrotnie wywalczył Puchar Polski (2015, 2018 - z nagrodą MVP) oraz srebrny (2015) i brązowy medal mistrzostw Polski (2018).

– Damian wpisał się w historię klubu i naprawdę cieszy nas fakt, że zostaje z nami na dłużej. W meczu z Aluronem CMC Wartą Zawiercie udowodnił, że jest niezawodnym zmiennikiem, pełnym motywacji i doświadczenia. Świetnie wpisuje się w drużynę i jest wartością dodaną na każdym treningu oraz meczu. Jestem przekonany, że kibice będą zachwyceni faktem, że jeden z najbardziej zasłużonych zawodników naszego klubu zostaje z nami na kolejny sezon – powiedział prezes klubu Dariusz Gadomski.

Energa Trefl Gdańsk - skład na przyszły sezon 2026/2027

Klub z Gdańska przekazał kolejną informację dotyczącą składu na przyszły sezon. Obowiązujące kontrakty w Treflu nadal mają Przemysław Stępień, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk oraz Moustapha M’Baye. Z kolei Joe Worsley, Damian Kogut, Voitto Koykka, Mariusz Schamlewski a teraz Damian Schulz przedłużyli swoje umowy.

Polsat Sport, treflgdansk.pl