ŁKS ma za sobą bardzo dotkliwą porażkę w derbach Łodzi. Gładko uległ Budowlanym 0:3, nawet nie nawiązując walki z rywalkami. Mimo to Łodzianki z dorobkiem 29 punktów zajmują piąte miejsce w ligowych rozgrywkach.

Opolanki są z kolei rewelacją obecnego sezonu Tauron Ligi. 40 punktów i trzecie miejsce w tabeli pozwalają im ze spokojem myśleć o fazie play-off. W poprzednim spotkaniu "Akademiczki" przegrały jednak z Lotto Chemikiem Police 1:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport