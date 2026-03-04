Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole to zaległe spotkanie 12. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole na Polsatsport.pl.

ŁKS ma za sobą bardzo dotkliwą porażkę w derbach Łodzi. Gładko uległ Budowlanym 0:3, nawet nie nawiązując walki z rywalkami. Mimo to Łodzianki z dorobkiem 29 punktów zajmują piąte miejsce w ligowych rozgrywkach. 

 

Opolanki są z kolei rewelacją obecnego sezonu Tauron Ligi. 40 punktów i trzecie miejsce w tabeli pozwalają im ze spokojem myśleć o fazie play-off. W poprzednim spotkaniu "Akademiczki" przegrały jednak z Lotto Chemikiem Police 1:3. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

SIATKÓWKATAURON LIGA

