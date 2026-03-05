15-letni Polak wciąż zachwyca! Czy obroni tytuł mistrza Europy?

15-letni Szubarczyk to sensacja w światowym snookerze. Polak przebojem wdarł się na salony i zachwycił całe środowisko. W ostatnich miesiącach podbijał amatorskie i juniorskie areny snookerowe. Dość powiedzieć, że sięgnął po końcowe triumfy między innymi w mistrzostwach Europy do lat 16 i 18, a także wygrał mistrzostwa świata do lat 21. Polak został tym samym najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii tej dyscypliny sportu.

ZOBACZ TAKŻE: Dziewięciu Polaków na starcie! Już niedługo rozpoczęcie igrzysk

Teraz Lublinianin będzie miał okazję do obrony tytułu. Wprawdzie z rywalizacją do lat 16 już się pożegnał, ale wciąż jest w grze o mistrzostwo w turnieju do lat 18.

W półfinale czempionatu, który odbywa się w Gandii, 15-latek wygrał z Ukraińcem Matwiejem Łagodzińskim 4:1. Wcześniej okazał się lepszy od Iustina Scripeia.

W walce o tytuł Szubarczyk zmierzy się z Vladislavem Gradinarim. Mołdawianin jest mistrzem Europy do lat 16 z 2024 roku.

KP, Polsat Sport