15-letni Polak wciąż zachwyca! Czy obroni tytuł mistrza Europy?

Michał Szubarczyk wygrał z Matwiejem Łagodzińskim 4:1 i zagra w wielkim finale mistrzostw Europy w snookerze do lat 18. Polak jest obrońcą tytułu wywalczonego w 2025 roku w Antalyi.

15-letni snookerzysta z pucharem
fot. Facebook
Michał Szubarczyk

15-letni Szubarczyk to sensacja w światowym snookerze. Polak przebojem wdarł się na salony i zachwycił całe środowisko. W ostatnich miesiącach podbijał amatorskie i juniorskie areny snookerowe. Dość powiedzieć, że sięgnął po końcowe triumfy między innymi w mistrzostwach Europy do lat 16 i 18, a także wygrał mistrzostwa świata do lat 21. Polak został tym samym najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii tej dyscypliny sportu.

 

Teraz Lublinianin będzie miał okazję do obrony tytułu. Wprawdzie z rywalizacją do lat 16 już się pożegnał, ale wciąż jest w grze o mistrzostwo w turnieju do lat 18. 

 

W półfinale czempionatu, który odbywa się w Gandii, 15-latek wygrał z Ukraińcem Matwiejem Łagodzińskim 4:1. Wcześniej okazał się lepszy od Iustina Scripeia.

 

W walce o tytuł Szubarczyk zmierzy się z Vladislavem Gradinarim. Mołdawianin jest mistrzem Europy do lat 16 z 2024 roku.

KP, Polsat Sport
