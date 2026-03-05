6:2, 6:0! Wielki mecz polskiej tenisistki
Maja Chwalińska wygrała z Despiną Papamichail 6:2, 6:0 w drugiej rundzie challengera w Antalyi. Polka zupełnie zdominowała rywalkę i nie dała jej dojść do słowa. W ćwierćfinale zmierzy się z Moyuką Uchijimą.
Chwalińska udział w drugiej rundzie zapewniła sobie dzięki zwycięstwu nad Adeliną Lachinovą. Dąbrowianka triumfowała nad Łotyszką 6:1, 6:3.
Jak się okazuje, walka o ćwierćfinał poszła Polce jeszcze sprawniej. 24-latka pierwszą partię wygrała 6:2, ale prawdziwy pokaz siły zaprezentowała w drugim secie. Całkowicie zdominowała Greczynkę i nie dała jej wygrać nawet gema. Po godzinie było już po meczu.
W ćwierćfinale Chwalińska zagra z rozstawioną z "trójką" Moyuką Uchijimą.
