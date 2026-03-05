6:2, 6:0! Wielki mecz polskiej tenisistki

Chwalińska udział w drugiej rundzie zapewniła sobie dzięki zwycięstwu nad Adeliną Lachinovą. Dąbrowianka triumfowała nad Łotyszką 6:1, 6:3.

Jak się okazuje, walka o ćwierćfinał poszła Polce jeszcze sprawniej. 24-latka pierwszą partię wygrała 6:2, ale prawdziwy pokaz siły zaprezentowała w drugim secie. Całkowicie zdominowała Greczynkę i nie dała jej wygrać nawet gema. Po godzinie było już po meczu.

W ćwierćfinale Chwalińska zagra z rozstawioną z "trójką" Moyuką Uchijimą.

Maja Chwalińska - Despina Papamichail 6:2, 6:0

KP, Polsat Sport