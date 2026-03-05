Adam Małysz fanem siatkówki! Na jakiej pozycji grał?

W środę PGE Projekt Warszawa zmierzył się z Itasem Trentino w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Ostatecznie spotkanie nie skończyło się pozytywnie dla stołecznej drużyny. Ekipa z Włoch przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po pięciu setach.

Jak się okazało, na trybunach podczas tego meczu przebywał legendarny skoczek narciarski - Adam Małysz. Obecny prezes Polskiego Zwiążku Narciarskiego wypowiedział się na temat swojej relacji z siatkówką.

- Jestem fanem siatkówki, wprawdzie reprezentacji Polski, a nie ligi. Pierwszy raz jestem na żywo na meczu. Raczej w telewizji oglądam. Lubię siatkówkę, bo też dosyć dużo w nią grałem, czy to w plażówkę, czy na hali. Jest to sport uzupełniający do skoków narciarskich. Jest mniej kontuzyjny niż piłka nożna - ocenił.

Małysz został również zapytany, na jakiej pozycji grał w siatkówce.

- Ze wzrostu to można byłoby powiedzieć, że libero, ale ze względu na to, że skoczkowie mają dosyć duże odbicie, to przy siatce też się zdarzało - powiedział.

Czwartkowe starcie było pierwszym meczem siatkarskim, który Małysz oglądał na żywo. Jak spodobała mu się atmosfera panująca w hali?

- Jest super, chociaż powiem szczerze, że w telewizji wydaje się, że ta gra jest szybsza - stwierdził z uśmiechem.

AA, Polsat SPort