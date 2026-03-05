Kamil Woźny celuje w pas Babilonu! Yehor Oliinyk widzi się w TOP 10 UFC

W ostatnich kilkunastu miesiącach na galach Babilonu eksplodował talent Kamila Woźnego (3-1). Zdaniem większości obserwatorów 32-letni zawodnik nadal powinien być niepokonany. W swoim zawodowym debiucie "Pixos" pokonał przed czasem mocnego Maksymiliana Kowalskiego (5-1), który od tego czasu nie zaznał goryczy porażki i wkrótce zadebiutuje w KSW. Następnie Woźny zadał pierwszą porażkę Krzysztofowi Pitoniowi, później jednak nieoczekiwanie przegrał po kontrowersyjnej decyzji sędziów z Sebastianem Szwedą, lecz we wrześniu ubiegłego roku powrócił w wersji 2.0, efektownie nokautując middle-kickiem faworyzowanego Tobiasza Lewandowskiego.

– To nie był wybuch talentu, po prostu wszystko zaczęło się zazębiać, motoryka, technika, mental. Moje życie jest ustawione pod sport, robię to na 100% i wyniki są tego efektem – zarzeka się Kamil Woźny, który w Ciechanowie zmierzy się z Krzysztofem Sową (2-2). – Każdy kto mnie zna, wie jakim jestem zawodnikiem. Ani kroku wstecz i idziemy po swoje! Oczywiste jest, że marzę o walce o pas. Mam nadzieję, że szybko wyjaśni się sytuacja na górze mojej kategorii. A ja teraz w walce dam kolejny powód, abym to ja był kolejnym pretendentem do pasa. Sufit jest tam gdzie moje ambicje, czyli bardzo wysoko. Ale póki co cel jest jeden - pas Babilon MMA! – kończy reprezentant klubu Inżbud Rybnik - Octagon Żory, który wcześniej trenował w Łamatorze Racibórz.

Również swój piąty zawodowy występ na gali Babilon MMA 57 zaliczy jeden z najciekawszych prospektów w polskim MMA - Yehor Oliinyk (4-0), który już teraz przymierzany jest do występu w DWCS. 18-letni supertalent prowadzony przez Damiana Herczyka zmierzy się z doświadczonym Gruzinem Giorgim Lobjanidze (13-8).

– Nie trenuję, by dawać równe i zacięte walki, wychodzę do klatki by dominować. Chcę wygrywać szybko i przekonująco na tyle, żeby ludziom się wydawało, że jest to łatwe – mówi ambitny Yehor Oliinyk. – W klatce pokażę tyle, ile mój przeciwnik będzie w stanie wytrzymać. Nie chcę i nie lubię martwić się i myśleć do przodu, ale robię wszystko, żeby osiągnięcia były jak największe. Skupiam się na bieżących celach i staram się nie wybiegać myślami w przyszłość, ale widzę siebie w UFC. Celem na najbliższych parę lat jest bycie w TOP 10, ale jeszcze nie wiem w jakiej kategorii.

Tym razem nie udało się doprowadzić do intrygującej walki Oliinyka z Przemysławem Mysialą (25-13-1). Od samego początku kariery młody Yehor ma problemy ze znalezieniem odpowiednich rywali i nakłonieniem ich do walki. W ubiegłym roku niepokonany Filip "The Heat" Majić (4-0) rozmyślił się w ostatniej chwili i nie wsiadł do samolotu.

– Nie przeżywam frustracji, ponieważ to nie moja wina, że wielu rywali obawia się walki ze mną. Chcę być najlepszy w tym co robię i średnio mnie obchodzi, kto będzie stał naprzeciwko mnie w klatce. Dobór rywali zostawiam managerowi, ja zrobię swoje w każdym pojedynku – kończy Oliinyk.

Karta walk Babilon MMA 57:

Walka wieczoru (5 x 5 min):



120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austin (19-8) – walka o pas mistrzowski

Karta główna (3 x 5 min):



84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)

93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)

120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)

77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)

84 kg: Nikodem Sura (1-0) vs Patryk Domarus (2-1)

57 kg: Daria Brzozowska (debiut) vs Asia Girelli (debiut)

66 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Klaudiusz Sławiczek (debiut)

Karta wstępna (3 x 3 min):



70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak

61 kg: Dominik Tomporowski vs Krzysztof Olenkiewicz

77 kg: Krzysztof Śmigacz vs Dominik Lurc

Transmisja na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

