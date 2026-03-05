Było blisko niespodzianki! Znamy komplet półfinalistów Pucharu Polski

W pierwszej połowie wyraźnie dominowali goście, jednak częstochowianie wyszli na prowadzenie dopiero w doliczonym czasie gry. Autorem trafienia był Jonatan Brunes, dla którego był to już 19. gol w tym sezonie w barwach Rakowa.

W drugiej odsłonie wszystko wskazywało na to, że zespół z Częstochowy dowiezie skromne zwycięstwo do końca. Wtedy jednak Avia rzuciła wszystko na jedną kartę i doprowadziła do wyrównania w 93. minucie meczu. Remis w regulaminowym czasie sprawił, że arbiter zarządził dogrywkę.

ZOBACZ TAKŻE: III-ligowiec w półfinale Pucharu Polski! Zadecydowały rzuty karne

W niej przyjezdni błyskawicznie odzyskali prowadzenie. Już dwie minuty po wznowieniu rywalizacji piłkę do siatki wpakował Ariel Mosór. Ostatecznie do końcowego gwizdka wynik nie uległ już zmianie, dzięki czemu podopieczni trenera Tomczyka zameldowali się w kolejnej rundzie.

Raków dopełnił stawkę półfinalistów Pucharu Polski. Przypomnijmy, że wcześniej do tego grona dołączyły ekipy Górnika Zabrze, Zawiszy Bydgoszcz oraz GKS-u Katowice.

Avia Świdnik - Raków Częstochowa 1:2 po dogrywce (0:1, 1:0)

Bramki: Dominik Zawadzki 90+3 - Jonatan Brunes 45+5, Ariel Mosór 92.

Avia: Andrzej Sobieszczyk - Damian Zbozień, Kacper Orzechowski, Kamil Rozmus (78. Yaroslav Terekhov) - Wojciech Kalinowski (46. Dave Assuncao), Szymon Kamiński (78. Dominik Zawadzki), Paweł Uliczny, Marcin Pigiel - Michał Zuber (89. Dawid Lacki), Andriy Remenyuk - Arkadiusz Maj (65. Bartosz Falbierski).

Raków: Kacper Trelowski - Ariel Mosór, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Mitja Ilenic (55. Patryk Makuch), Marko Bulat, Oskar Repka, Jean Carlos Silva [8. Adriano (80. Michael Ameyaw)] - Tomasz Pieńko, Ivan Lopez (80. Leonardo Rocha) - Jonatan Brunes (80. Bogdan Mircetic).

Żółte kartki: Andriy Remenyuk, Kamil Rozmus, Szymon Kamiński, Kacper Orzechowski, Damian Zbozień - Mitja Ilenic, Bogdan Racovitan, Tomasz Pieńko.

Sędziował: Paweł Malec (Polska).