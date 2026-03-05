Dobre występy Polaków na półmetku MŚ! Kaja Ziomek-Nogal w czołówce

Klasyfikacja generalna na półmetku zmagań panczenistek to absolutna dominacja reprezentantek Holandii, które po startach na 500 oraz 1000 metrów okupują całe podium. Liderką jest Femke Kok, wyprzedzająca Suzanne Schulting oraz Marrit Fledderus. Dwie czołowe zawodniczki zaprezentowały równą formę w obu wyścigach - Kok dwukrotnie mijała linię mety z najlepszym czasem, natomiast Schulting dwa razy plasowała się tuż za jej plecami. Zamykająca pierwszą trójkę Fledderus z kolei w obu próbach kończyła zmagania na czwartej lokacie.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Z perspektywy polskich kibiców najistotniejsza jest znakomita postawa Kai Ziomek-Nogal, która drugiego dnia mistrzostw zachowuje realne szanse na włączenie się do walki o medale. Reprezentantka Polski na krótszym dystansie wywalczyła trzecią pozycję, jednak w kolejnym starcie zameldowała się na mecie jako piąta. W efekcie, po pierwszym dniu rywalizacji, zajmuje czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym. Pozostałe Biało-Czerwone sklasyfikowane są w drugiej dziesiątce - Martyna Baran jest piętnasta, a Karolina Bosiek osiemnasta.

W zmaganiach mężczyzn najlepiej z grona Polaków zaprezentował się Damian Żurek. Nasz reprezentant na dystansie 500 metrów wywalczył piątą pozycję, natomiast wyścig na 1000 metrów ukończył z jedenastym rezultatem. Te wyniki zapewniły mu ostatecznie ósmą lokatę na półmetku rywalizacji. Pozostali Biało-Czerwoni, Piotr Michalski oraz Marek Kania, po pierwszym dniu mistrzostw sklasyfikowani zostali odpowiednio na 12. i 14. miejscu.

Na czele stawki znalazł się reprezentant gospodarzy, Holender Jenning de Boo. Tuż za jego plecami sklasyfikowani został Amerykanin Jordan Stolz, z kolei czołową trójkę na tym etapie rywalizacji zamknął Chińczyk Zhongyan Ning.

Warto zaznaczyć, że w zmaganiach sprinterskich, w których rywalizują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, o ostatecznym podziale medali mistrzostw świata zadecydują łączne rezultaty z czterech zaplanowanych startów (2x 500 metrów, 2x 1000 metrów).

Transmisja mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen w piątek, 6 lutego, od 18:55 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Klasyfikacja wieloboju sprinterskiego kobiet podczas MŚ w Heerenveen (na półmetku rywalizacji):

1. Femke Kok (Holandia) - 36.67 (1), 1:13.10 (1)

2. Suzanne Schulting (Holandia) - 37.30 (2), 1:14.19 (2)

3. Marrit Fledderus (Holandia) - 37.50 (4), 1:15.16 (4)

4. Kaja Ziomek-Nogal (Polska) - 37.41 (3), 1:15.59 (5)

5. Beatrice Lamarche (Kanda) - 37.91 (6), 1:14.75 (3)

...

15. Martyna Baran (Polska) - 38.03 (8), 1:18.53 (21)



18. Karolina Bosiek (Polska) - 39.11 (22), 1:17.08 (12)

Klasyfikacja wieloboju sprinterskiego mężczyzn podczas MŚ w Heerenveen (na półmetku rywalizacji):

1. Jenning De Boo (Holandia) - 33.78 (1), 1:06.52 (1)

2. Jordan Stolz (USA) - 34.13 (2), 1:07.14 (2)

3. Zhongyan Ning (Chiny) - 34.36 (4), 1:07.61 (4)

4. Joep Wennemars (Holandia) - 34.57 (7), 1:07.37 (3)

5. Laurent Dubreuil (Kanada) - 34.26 (3), 1:08.35 (5)

...

8. Damian Żurek (Polska) - 34.51 (5), 1:08.97 (11)

12. Piotr Michalski (Polska) - 34.72 (9), 1:09.46 (16)

14. Marek Kania (Polska) - 34.87 (13), 1:09.47 (17)

Wyniki:

kobiety

500 m

1. Femke Kok (Holandia) 36,67

2. Suzanne Schulting (Holandia) 37,30

3. Kaja Ziomek-Nogal (Polska) 37,41

...

8. Martyna Baran (Polska) 38,03

22. Karolina Bosiek (Polska) 39,11

1000 m

1. Femke Kok (Holandia) 1.13,10

2. Suzanne Schulting (Holandia) 1.14,19

3. Beatrice Lamarche (Kanada) 1.14,75

...

5. Kaja Ziomek-Nogal (Polska) 1.15,59

12. Karolina Bosiek (Polska) 1.17.08

21. Martyna Baran (Polska) 1.18,53

mężczyźni

500 m

1. Jenning De Boo (Holandia) 33,78

2. Jordan Stolz (USA) 34,13

3. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,26

...

5. Damian Żurek (Polska) 34,51

9. Piotr Michalski (Polska) 34,72

13. Marek Kania (Polska) 34,87

1000 m

1. Jenning De Boo (Holandia) 1.06,52

2. Jordan Stolz (USA) 1.07,14

3. Joep Wennemars (Holandia) 1.07,37

...

11. Damian Żurek (Polska) 1.08,97

16. Piotr Michalski (Polska) 1.09,46

17. Marek Kania (Polska) 1.09,47