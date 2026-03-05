Dziewięciu Polaków na starcie! Już niedługo rozpoczęcie igrzysk

Polacy we Włoszech wystartują w narciarstwie alpejskim, biegowym, parabiathlonie oraz parasnowboardzie.

Uczestnicy igrzysk paralimpijskich Mediolan-Cortina powalczą o 79 kompletów medali, a program obejmuje narciarstwo alpejskie kobiet i mężczyzn: slalom, slalom gigant, super gigant, kombinacje alpejską i zjazd, narciarstwo biegowe kobiet i mężczyzn: sprint, biegi na 10 i 20 km, sztafetę drużynową 4x2,5 km i sztafetę mieszaną 4x2,5 km, parabiathlon kobiet i mężczyzn: sprint 7,5 km, bieg na dochodzenie i bieg na 12,5 km, parasnowboard kobiet i mężczyzn: banked slalom i snowboard cross, hokej na lodzie w pozycji siedzącej z udziałem ośmiu drużyn oraz curling na wózkach: 10 zespołów mieszanych 5-osobowych oraz osiem par mieszanych.

Polska reprezentacja nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk na znak protestu przeciwko decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o dopuszczeniu sportowców Rosji i Białorusi w ich narodowych barwach. Zabraknie na niej także przedstawicieli kierownictwa ekipy.

Prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga zwrócił uwagę, że sport wśród osób z niepełnosprawnościami jest nadal mało popularny.

- Mamy bardzo niski wskaźnik aktywności osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Dzisiaj 1 proc. osób z niepełnosprawnościami jest aktywnych sportowo. (...) w grupie tych osób sprawnych, to jest 40 proc. aktywności, więc dużo lepszy wynik, ale i tak jeden z najniższych w Europie - powiedział w rozmowie z PAP.

Zapytany o to, jak wygląda rozwój sportu paralimpijskiego, Szeliga podkreślił, że zaangażowanie i chęci są, ale nadal istnieją pewne bariery.

- Zaangażowanie rośnie, natomiast są pewne bariery, bo na pewno dostępność sprzętu to jest coś, co jest trudniejsze, szczególnie w sportach zimowych, gdzie urządzenia są bardzo kosztowne, te do jazdy na siedząco. Brak takich wypożyczalni w Polsce na pewno nie sprzyja rozwojowi - podsumował.

Pierwszą zimową paralimpiadę gościł szwedzki Oernsoeldsvik w 1976 roku, a potem kolejno Geilo (Norwegia), dwukrotnie Innsbruck (Austria), Albertville (Francja), Lillehammer (Norwegia), Nagano (Japonia), Salt Lake City (USA), Turyn (Włochy), Vancouver (Kanada), Soczi (Rosja), Pjongczang (Korea Płd.) i Pekin (Chiny).

Biało-Czerwoni wywalczyli w nich 45 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 28 brązowych. W ostatnich, w Pekinie w 2022 roku, nie stanęli na podium.

Choć Polacy startowali od początku, to dopiero z trzeciej edycji w Innsbrucku przywieźli medale i to od razu 13. Pierwszym chronologicznie był ten wywalczony w slalomie gigancie przez Elżbietę Dadok oraz Franciszka Tracza.

Ostatni w Pjongczangu w 2018 roku zdobyli za sprawą Igora Sikorskiego, ścigającego się na monoski, który był trzeci w slalomie gigancie.

Skład reprezentacji Polski na 14. Zimowe Igrzyska Paralimpijskie:

narciarstwo alpejskie: Michał Gołaś i Kacper Walas (przewodnik), Oliwia Gołaś/Andrzej Stasik (przewodnik), Krzysztof Plewa i Witold Skupień;

narciarstwo biegowe: Aneta Kobryń/Bartłomiej Puto (przewodnik), Piotr Garbowski/Jakub Twardowski (przewodnik);

parabiathlon: Błażej Bieńko/Michał Lańda(przewodnik), Paweł Gil/Radosław Koszyk(przewodnik);

parasnowboard: Natalia Siuba-Jarosz.

Starty Polaków w zimowej odsłonie igrzysk paralimpijskich:

1976 Oernskoeldsvik (Szwecja): liczba krajów 16 - 198 uczestników - 7 Polaków: bez medali

1980 Geilo (Norwegia): 18 - 200 - bez Polaków

1984 Innsbruck (Austria): 21 - 419 - 16 Polaków: 3 złote, 2 srebrne i 8 brązowych

1988 Innsbruck: 22 - 377 - 18 Polaków: 1-1-6

1992 Albertville (Francja): 24 - 365 - 13 Polaków: 2-0-3

1994 Lillehammer (Norwegia): 31 - 471 - 15 Polaków: 2-3-5

1998 Nagano (Japonia): 31 - 561 - 26 Polaków: 0-0-2

2002 Salt Lake CIty (USA): 36 - 416 - 14 Polaków: 1-0-2

2006 Turyn (Włochy): 38 - 474 - 10 Polaków: 2-0-0

2010 Vancouver (Kanada): 44 - 501 - 12 Polaków: 0-0-1

2014 Soczi (Rosja): 45 - 576 - 9 Polaków: bez medali

2018 Pjongczang (Korea Płd.): 49 - 567 - 8 Polaków: 0-0-1

2022 Pekin (Chiny): 46 - 564 - 11 Polaków: bez medali

KP, PAP