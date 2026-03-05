Trzecim przeciwnikiem Biało-Czerwonych w EHF Euro Cup jest najbardziej obecnie utytułowana reprezentacja świata. Norweżki to aktualne mistrzynie olimpijskie, świata i Europy.

Do tej pory Polki wygrały ze Słowacją, ale uległy Rumunkom. Norweżki z kolei triumfowały zarówno ze Słowacją, jak i Rumunią.

Rozgrywki EHF EURO Cup 2026 to cykl meczów, które towarzyszą eliminacjom do tegorocznych mistrzostw Europy. Biorą w nim udział organizatorzy Euro, czyli m.in. Polska, oraz medaliści ostatniego czempionatu kontynentu.

Ze względu na liczbę uczestników po raz pierwszy EHF EURO Cup został podzielony na dwie fazy. W pierwszej osiem drużyn gra w dwóch grupach, a następnie po dwie najlepsze ekipy awansują do wrześniowego turnieju finałowego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Norwegia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport