Fatalne wieści. Polska gwiazda kontuzjowana, to koniec sezonu

Gąsienica-Daniel o kontuzji poinformowała na portalach społecznościowych.

„Z przykrością informuję, że doznałam kontuzji więzadła krzyżowego przedniego, która zakończyła mój sezon. Doznałam jej w wyniku silnego uderzenia przy lądowaniu po jednym ze skoków podczas zawodów w Andorze. Wciąż próbuję to przetrawić i zaakceptować. To dla mnie nowe wyzwanie, ale jak przy każdym innym wyzwaniu, jestem całkowicie zaangażowana i gotowa ciężko pracować, aby sobie z nim poradzić! Trzymajcie kciuki!” - przekazała.

W tym sezonie Pucharu Świata 32-letnia Gąsienica-Daniel dwukrotnie zajmowała piąte miejsce w slalomie gigancie (w austriackim Semmering i we włoskim Kronplatz), co jest jej najwyższą lokatą w karierze.

W niedawnych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w tej konkurencji uplasowała się na siódmej pozycji.

PAP