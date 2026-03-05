Fatalne wieści. Polska gwiazda kontuzjowana, to koniec sezonu

Maryna Gąsienica-Daniel doznała kontuzji więzadła krzyżowego przedniego w kolanie i w tym sezonie już nie wystartuje. Alpejka urazu nabawiła się w niedzielę podczas pucharowego supergiganta w Soldeu w Andorze.

Narciarka alpejska w stroju sportowym z kaskiem i nartami zjeżdża po stoku narciarskim, z czerwonymi siatkami zabezpieczającymi w tle.
fot. AFP
Gąsienica-Daniel

Gąsienica-Daniel o kontuzji poinformowała na portalach społecznościowych.

 

„Z przykrością informuję, że doznałam kontuzji więzadła krzyżowego przedniego, która zakończyła mój sezon. Doznałam jej w wyniku silnego uderzenia przy lądowaniu po jednym ze skoków podczas zawodów w Andorze. Wciąż próbuję to przetrawić i zaakceptować. To dla mnie nowe wyzwanie, ale jak przy każdym innym wyzwaniu, jestem całkowicie zaangażowana i gotowa ciężko pracować, aby sobie z nim poradzić! Trzymajcie kciuki!” - przekazała.

 

W tym sezonie Pucharu Świata 32-letnia Gąsienica-Daniel dwukrotnie zajmowała piąte miejsce w slalomie gigancie (w austriackim Semmering i we włoskim Kronplatz), co jest jej najwyższą lokatą w karierze.

 

W niedawnych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w tej konkurencji uplasowała się na siódmej pozycji.

PAP
