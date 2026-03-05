Groźby i przerażające zdjęcie! Dramat tenisistki tuż przed Indian Wells

Włoszka brała udział w eliminacjach Indian Wells. Tuż przed swoim pierwszym meczem nie mogła się jednak skupić na rywalizacji. Musiała za to martwić się o życie swoje, ale także rodziny.

W jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych 27-latka poinformowała, że padła ofiarą agresji. Wysłano jej zdjęcie broni oraz grożono jej i jej bliskim.

- Przed moim meczem otrzymałam wiadomości z groźbami śmierci przez WhatsApp. Wiedzieli, jak mają na imię moi rodzice, znali miejsce mojego urodzenia i wysłali mi zdjęcie pistoletu. Zgłosiłam to wszystko do WTA, która była cały czas przy mnie i odprowadziła mnie do samochodu po meczu - powiedziała na Instastory.

Mimo nerwów Włoszka zdecydowała się zagrać. Po niemal trzygodzinnej batalii uległa jednak Victorii Jimenez Kasintsevej 6:4, 4:6, 4:6 i pożegnała się z marzeniami o drabince głównej.

WTA zajęło się sprawą i zapewniło Włoszce ochronę. Eskortowano ją przed oraz po wyjściu z kortu.

Indian Wells potrwa do 15 marca.

KP, Polsat Sport