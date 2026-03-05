W pierwszej rundzie turnieju w Kalifornii Hurkacz zmierzy się z reprezentantem gospodarzy - Aleksandarem Kovacevicem. Polak zajmuje obecnie 71. miejsce w rankingu ATP, natomiast jego rywal plasuje się o jedną pozycję niżej.

Wrocławianin w ostatnich trzech turniejach rangi ATP odpadał już po swoim pierwszym spotkaniu. W poprzednim starciu, podczas zawodów w Dubaju, uległ w pierwszej rundzie Czechowi Jakubowi Mensikowi 4:6, 6:7 (7).

ZOBACZ TAKŻE: Indian Wells 2026. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

W ubiegłym roku w Indian Wells Hurkacz zakończył swój udział na etapie trzeciej rundy. Przegrał wówczas z obecnym numerem sześć światowego zestawienia - Alexem de Minaurem 4:6, 0:6.

Jego najbliższy rywal z kolei w bieżącym roku tylko raz zdołał przebrnąć drugą rundę turnieju rangi ATP, w których brał udział. Miało to miejsce w styczniu w Brisbane, gdzie Amerykanin dotarł aż do półfinału, gdzie przegrał ze swoim rodakiem, Brandonem Nakashimą [6:7 (4), 4:6].

Będzie to pierwsze spotkanie tych tenisistów w historii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hurkacz - Kovacevic na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport