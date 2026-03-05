Indian Wells: Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard to spotkanie pierwszej rundy turnieju Indian Wells. Relacja live i wynik na żywo meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard na Polsatsport.pl.

Na rozpoczęcie turnieju w Kalifornii Majchrzak zmierzy się z reprezentantem Francji - Giovannim Mpetshim Perricardem. Rywal Polaka zajmuje 54. miejsce w rankingu ATP, co plasuje go o trzy pozycje wyżej od zawodnika pochodzącego z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

 

Polak zagrał w tym roku tylko w czterech turniejach rangi ATP. Najlepiej zaprezentował się w australijskim Brisbane, gdzie dotarł do ćwierćfinału. Przegrał tam z turniejową "jedynką", Daniłem Miedwiediewem, 7:6 (4), 3:6, 2:6. W pozostałych startach Majchrzak nie zdołał przejść drugiej rundy.

 

Będzie to pierwszy pojedynek tych dwóch tenisistów w historii.

 

ŁO, Polsat Sport
