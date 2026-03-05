Na rozpoczęcie turnieju w Kalifornii Majchrzak zmierzy się z reprezentantem Francji - Giovannim Mpetshim Perricardem. Rywal Polaka zajmuje 54. miejsce w rankingu ATP, co plasuje go o trzy pozycje wyżej od zawodnika pochodzącego z Piotrkowa Trybunalskiego.

Polak zagrał w tym roku tylko w czterech turniejach rangi ATP. Najlepiej zaprezentował się w australijskim Brisbane, gdzie dotarł do ćwierćfinału. Przegrał tam z turniejową "jedynką", Daniłem Miedwiediewem, 7:6 (4), 3:6, 2:6. W pozostałych startach Majchrzak nie zdołał przejść drugiej rundy.

Będzie to pierwszy pojedynek tych dwóch tenisistów w historii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport