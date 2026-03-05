Indian Wells: Magda Linette - Ashlyn Krueger. Relacja live i wynik na żywo online

Magda Linette - Ashlyn Krueger to spotkanie pierwszej rundy turnieju Indian Wells. Relacja live i wynik na żywo meczu Linette - Krueger na Polsatsport.pl.

Polka rozpocznie turniej w Kalifornii od starcia z reprezentantką gospodarzy - Ashlyn Krueger, która plasuje się na 82. miejscu w rankingu WTA. Linette zajmuje w tym zestawieniu 49. pozycję.

 

Zawodniczka pochodząca z Poznania prezentuje w tym roku równą formę. W żadnym z dotychczasowych turniejów nie odpadła w pierwszej rundzie, co oznacza, że w każdym z nich wygrywała co najmniej jedno spotkanie. Z drugiej strony, w żadnym z tych startów nie zdołała przejść etapu ćwierćfinału.

 

Jej rywalka ma w dorobku jeden tytuł w cyklu WTA w całej karierze. Wywalczyła go w 2023 roku w japońskiej Osace.

 

