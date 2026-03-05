Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Kamil Majchrzak nie może ostatnio przełamać złej serii. Po raz ostatni wygrał 19 stycznia, kiedy pokonał Jacoba Fearnleya w pierwszej rundzie Australian Open. W następnej rundzie został jednak rozbity przez Fabiana Marozsana.

Polak zrobił sobie po tym blisko miesiąc przerwy od kortu. Podczas turnieju w Doha zmarnował świetną szansę na triumf. Prowadził już z Arthurem Filsem 7:6 (5), by potem popełnić liczne błędy i finalnie przegrać 6:7 (5), 3:6, 4:6.

Tydzień później również nie był w stanie awansować choćby do drugiej rundy zawodów w Dubaju. Już w pierwszym meczu poległ z Alexeiem Popyrinem 6:3, 3:6, 5:7.

30-latek powinien mieć równie trudne zadanie na inaugurację ATP Indian Wells. Jego rywalem będzie Giovanni Mpetshi Perricard, który ostatnio całkiem nieźle pokazał się w Dubaju, natomiast przegrał w 1/8 finału z Felixem Auger-Aliassime'em 4:6, 4:6. Polak i Francuz zmierzą się na korcie pierwszy raz.

Transmisja meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek około godziny 20:00.