Kamil Majchrzak - Novak Djokovic w Indian Wells. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kamil Majchrzak - Novak Djokovic to mecz drugiej rundy turnieju ATP w Indian Wells. O której godzinie mecz Majchrzak - Djokovic? Kiedy mecz Majchrzak - Djokovic?

Zdjęcie przedstawia dwóch tenisistów: Kamila Majchrzaka w zielonej koszulce i czapce oraz Novaka Djokovica w zielonej koszulce polo.
fot. PAP
Kamil Majchrzak zmierzy się z Novakiem Djokoviciem w Indian Wells

Już po losowaniu drabinki było jasne, że istnieje duża szansa na pojedynek legendarnego Serba z Polakiem. Djokovic miał "wolny los" w pierwszej rundzie, a Majchrzak musiał pokonać Giovanniego Mpetshiego Perricarda.

 

Ta sztuka się Polakowi udała. To nie był łatwy mecz, Majchrzak wygrał 6:3, 1:6, 7:5.

 

To oznacza, że w drugiej rundzie do arcyciekawego starcia Majchrzaka z Djokoviciem. Będzie to ich pierwszy bezpośredni mecz.

Kamil Majchrzak - Novak Djokovic w Indian Wells. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Majchrzak - Djokovic w Indian Wells? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Majchrzak - Djokovic odbędzie się prawdopodobnie w sobotę (7 marca) lub niedzielę (8 marca). Kiedy organizatorzy ogłoszą dokładną datę, podamy ją w tekście.

