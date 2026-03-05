Już po losowaniu drabinki było jasne, że istnieje duża szansa na pojedynek legendarnego Serba z Polakiem. Djokovic miał "wolny los" w pierwszej rundzie, a Majchrzak musiał pokonać Giovanniego Mpetshiego Perricarda.

Ta sztuka się Polakowi udała. To nie był łatwy mecz, Majchrzak wygrał 6:3, 1:6, 7:5.

To oznacza, że w drugiej rundzie do arcyciekawego starcia Majchrzaka z Djokoviciem. Będzie to ich pierwszy bezpośredni mecz.

Kamil Majchrzak - Novak Djokovic w Indian Wells. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Majchrzak - Djokovic w Indian Wells? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Majchrzak - Djokovic odbędzie się prawdopodobnie w sobotę (7 marca) lub niedzielę (8 marca). Kiedy organizatorzy ogłoszą dokładną datę, podamy ją w tekście.

Polsat Sport