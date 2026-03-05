Kolejny medal Tomasiaka! Srebro Polaka podczas mistrzostw świata

Złoty medal wywalczył Stephan Embacher. Dla reprezentanta Austrii to już trzeci z rzędu tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów, a łącznie szóste złoto w historii jego startów w mistrzostwach tej kategorii wiekowej. Dwudziestolatek prezentuje wysoką formę również w seniorskich zmaganiach, bo aktualnie plasuje się na siódmej lokacie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (Kacper Tomasiak zajmuje w tym cyklu 17. pozycję). Stawkę na podium w Lillehammer uzupełnił reprezentant Stanów Zjednoczonych, Jason Colby, który sięgnął po brąz.

Historia juniorskich mistrzostw globu sięga 1977 roku, kiedy to pierwszą edycję zorganizowano w szwajcarskim Sainte-Croix. Od tamtej pory zawody te odbywają się corocznie. Dorobek reprezentantów Polski w tych turniejach wynosi 15 medali, z czego trzy złote. Biało-Czerwoni po raz pierwszy stanęli na podium w 2004 roku w norweskim Stryn. Wówczas niespełna 18-letni Mateusz Rutkowski triumfował w rywalizacji indywidualnej, a także wywalczył wicemistrzostwo w konkursie drużynowym, kiedy startował w zespole z Kamilem Stochem, Stefanem Hulą oraz Dawidem Kowalem.

Dla Tomasiaka to kolejny sukces po niedawnych zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku. Przypomnijmy, że podczas tej imprezy reprezentant Polski aż trzykrotnie stawał na podium. Wywalczył wówczas srebro i brąz w rywalizacji indywidualnej, a swój dorobek uzupełnił o tytuł wicemistrza w konkursie duetów, startując wraz z Pawłem Wąskiem.

Warto dodać, że poza Tomasiakiem, awans do serii finałowej wtorkowego konkursu uzyskali również dwaj inni reprezentanci Polski - Kamil Waszek (18. miejsce) oraz Konrad Tomasiak (20. pozycja). Łukasz Łukaszczyk nie awansował do drugiej serii.

Dla Tomasiaka to drugi krążek imprezy tej rangi. W 2023 roku w kanadyjskim Whistler był w składzie "srebrnej" drużyny.

W Lillehammer trzykrotny medalista olimpijski ma wystąpić jeszcze w sobotę w konkursie drużynowym.

ŁO, Polsat Sport/ PAP