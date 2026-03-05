Kosa na Kosę - 06.03. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Czas na kolejny odcinek podcastu Kosa na Kosę. Transmisja od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Grafika z logotypem programu Kosa na Kosę, przedstawiająca twarze Romana i Jakuba Koseckich.
fot. Polsat Sport
Kosa na Kosę

Romana i Jakuba Koseckich nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi futbolu. Ojciec i syn zawsze mają wiele ciekawych opinii, którymi chętnie się dzielą. Od dłuższego czasu robią to na naszej antenie w autorskim programie Kosa na Kosę. 

 

Nasi eksperci analizują bieżące wydarzenia piłkarskie. Komentują najgorętsze tematy, zapowiadają kluczowe mecze.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Kosa na Kosę.

 

Transmisja Kosa na Kosę od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

INNEPIŁKA NOŻNA
