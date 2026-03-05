Losowanie Pucharu Polski za nami! Zwycięzcę rozgrywek poznamy w... półfinale?

Krystian NatońskiPiłka ręczna

Za nami ceremonia losowania par półfinałowych Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Śmiało można powiedzieć, że już na tym etapie poznamy... triumfatora tych rozgrywek. Los chciał bowiem, że o awans do decydującego starcia powalczą Orlen Wisła Płock oraz Industria Kielce!

Zawodnicy piłki ręcznej walczą o piłkę podczas meczu, jeden gracz w niebieskim stroju z numerem 34 próbuje przechwytu.
fot. PAP
Orlen Wisła Płock i Industria Kielce zmierzą się w półfinale Pucharu Polski

Nie jest tajemnicą, że obie drużyny to murowani faworyci na tle pozostałych ekip do zwycięstwa w tym turnieju. Ostatnim klubem spoza Kielc i Płocka, który świętował zdobycie Pucharu Polski była Warszawianka w... 2002 roku. W całej historii rozgrywek Kielczanie sięgali po to trofeum aż 18-krotnie, natomiast Płocczanie cieszyli się ze zwycięstwa 13-krotnie. Obaj giganci niedawno rywalizowali o ligowe punkty i kolejny raz stworzyli niesamowite widowisko.

 

Od 1992 roku tylko trzykrotnie Puchar Polski trafiał do rąk szczypiornistów spoza Płocka i Kielc! Mało prawdopodobne, aby inaczej miało stać się w tym roku, zwłaszcza jak spojrzymy na tabelę Orlen Superligi. To sprawia, że triumfator półfinału Wisła - Iskra praktycznie będzie mógł cieszyć się z wygranej w całym turnieju. Oczywiście w finale musi jeszcze postawić kropkę nad "i".

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki triumf Industrii Kielce w Lidze Mistrzów! Bohater mógł być tylko jeden

 

Z pewnością innego zdania są pozostałe kluby, które tworzą drugą parę półfinalistów. Mowa o Netland MKS-ie Kalisz i PGE Wybrzeżu Gdańsk. Jeden i drugi ośrodek może cieszyć się z wyniku losowania, ponieważ komuś będzie dane zasmakować gry w finale. Ostatni raz taki scenariusz, wedle którego nie oglądaliśmy w decydującym meczu starcia kielecko-płockiego, wydarzył się w 2021 roku. Wówczas Łomża Vive Kielce zwyciężyła Grupę Azoty Unię Tarnów.

 

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia w Kaliszu.

 

Pary półfinałowe Pucharu Polski piłkarzy ręcznych:

 

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce
Netland MKS Kalisz - PGE Wybrzeże Gdańsk

 

Losowanie Pucharu Polski w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INDUSTRIA KIELCEINNEMKS KALISZORLEN WISŁA PŁOCKPIŁKA RĘCZNAPIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZNPUCHAR POLSKIPUCHAR POLSKI PIŁKARZY RĘCZNYCHWYBRZEŻE GDAŃSK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PGE MKS El-Volt Lublin - Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 