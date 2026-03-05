Losowanie Pucharu Polski za nami! Zwycięzcę rozgrywek poznamy w... półfinale?

Nie jest tajemnicą, że obie drużyny to murowani faworyci na tle pozostałych ekip do zwycięstwa w tym turnieju. Ostatnim klubem spoza Kielc i Płocka, który świętował zdobycie Pucharu Polski była Warszawianka w... 2002 roku. W całej historii rozgrywek Kielczanie sięgali po to trofeum aż 18-krotnie, natomiast Płocczanie cieszyli się ze zwycięstwa 13-krotnie. Obaj giganci niedawno rywalizowali o ligowe punkty i kolejny raz stworzyli niesamowite widowisko.

Od 1992 roku tylko trzykrotnie Puchar Polski trafiał do rąk szczypiornistów spoza Płocka i Kielc! Mało prawdopodobne, aby inaczej miało stać się w tym roku, zwłaszcza jak spojrzymy na tabelę Orlen Superligi. To sprawia, że triumfator półfinału Wisła - Iskra praktycznie będzie mógł cieszyć się z wygranej w całym turnieju. Oczywiście w finale musi jeszcze postawić kropkę nad "i".

ZOBACZ TAKŻE: Wielki triumf Industrii Kielce w Lidze Mistrzów! Bohater mógł być tylko jeden

Z pewnością innego zdania są pozostałe kluby, które tworzą drugą parę półfinalistów. Mowa o Netland MKS-ie Kalisz i PGE Wybrzeżu Gdańsk. Jeden i drugi ośrodek może cieszyć się z wyniku losowania, ponieważ komuś będzie dane zasmakować gry w finale. Ostatni raz taki scenariusz, wedle którego nie oglądaliśmy w decydującym meczu starcia kielecko-płockiego, wydarzył się w 2021 roku. Wówczas Łomża Vive Kielce zwyciężyła Grupę Azoty Unię Tarnów.

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia w Kaliszu.

Pary półfinałowe Pucharu Polski piłkarzy ręcznych:

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce

Netland MKS Kalisz - PGE Wybrzeże Gdańsk

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Losowanie Pucharu Polski w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport