Zmarł polski olimpijczyk. Zagrał 151 meczów w reprezentacji

Cegliński urodził się 6 kwietnia 1949 roku w Gdańsku. Mierzył 201 cm wzrostu i występował na pozycji środkowego. Informację o jego śmierci przekazał prezes POZKosz Marcin Korpolewski.

Cegliński był wychowankiem Wybrzeża, którego barwy reprezentował w latach 1966-1982. Grał również na Węgrzech (1982-1984), a następnie w Spójni Gdańsk, w której, na zapleczu ekstraklasy, zakończył karierę w sezonie 1986/87. Jako oldboj występował też w TKKF Neptunie Gdańsk.

Z Wybrzeżem cztery razy triumfował w mistrzostwach Polski (1971, 1972, 1973, 1978), ponadto dwukrotnie wywalczył srebrne (1970, 1980) oraz brązowe krążki (1968, 1975). Poza trzecią lokatą w 1964 roku ma w dorobku wszystkie medale popularnych "Korsarzy". W latach 1976, 1978 i 1979 sięgnął z gdańskim klubem po krajowy puchar.

W Wybrzeżu rozegrał 425 meczów – najwięcej w historii. W sumie zdobył 4555 punktów, co w klasyfikacji najlepszych strzelców plasuje go na drugiej pozycji za legendarnym Edwardem Jurkiewiczem.

W latach 1971-1977 występował w reprezentacji Polski – w 151 spotkaniach zdobył 1417 punktów.

W 1972 roku znalazł się w kadrze na igrzyska olimpijskie w Monachium. W Niemczech Biało-Czerwoni zajęli 10. miejsce, Cegliński zagrał w ośmiu z dziewięciu meczów, zdobył w nich 73 "oczka". Najwięcej – 15 – w spotkaniu z Hiszpanią.

Dwa razy uczestniczył w mistrzostwach Europy. W 1971 roku w Niemczech Polacy zostali sklasyfikowani tuż za podium, dwa lata później w Hiszpanii przypadła im 12. lokata.

PAP