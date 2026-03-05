Nie żyje wielki sportowiec. Przegrał walkę z chorobą

Koch większość sportowej kariery spędził w Bundeslidze. Bronił barw takich zespołów jak Fortuna Duesseldorf, Arminia Bielefeld, 1. FC Kaiserslautern oraz MSV Duisburg. Grał także m.in. w: PSV Eindhoven, Dinamo Zagrzeb czy Rapidzie Wiedeń. Po zakończeniu przygody ze sportem został trenerem.

W 2023 roku były bramkarz dowiedział się, że choruje na raka trzustki w zaawansowanym stadium. Niecałe trzy lata później mężczyzna zmarł. Informację o jego śmierci przekazał były zespół, Fortuna Duesseldorf.

"Nasz były bramkarz zmarł po ciężkiej chorobie. Jesteśmy głęboko zasmuceni. Wszyscy kibice Fortuny składają kondolencje i wyrazy współczucia jego rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy znali i cenili Georga Kocha" - napisano w komunikacie.

KP, Polsat Sport