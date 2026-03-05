W walce wieczoru rękawice skrzyżują dwaj zawodnicy o skrajnie odmiennym profilu. Parobiec, mający na swoim koncie 27 zawodowych starć, zmierzy się z Jaszczukiem, który w profesjonalnym MMA zawalczył zaledwie trzykrotnie. Po raz ostatni zawodnik z Kartuz wystąpił w kwietniu 2025 roku na gali Rocky Boxing Night 21, gdzie jego pojedynek odbył się na zasadach bokserskich. Pokonał on wówczas Artura Śmiejkowskiego jednogłośną decyzją sędziów.

Kariera jego rywala ze sportami walki rozpoczęła się już w 2007 roku w Anglii. Od tamtego czasu 45-latek zanotował 27 oficjalnych pojedynków w formule MMA, a dodatkowo brał udział w 11 starciach na gołe pięści. W swoim ostatnim występie na gali Strife 17 musiał uznać wyższość Jacka Czajczyńskiego, z którym przegrał w pierwszej rundzie przez duszenie zza pleców.

Wydarzenie w Koszalinie będzie także okazją do obejrzenia innych intrygujących zestawień, takich jak konfrontacja Borysa Borkowskiego z Kamilem Smętochem czy pojedynek Adriana Guni z Arturem Felknerem.

Gdzie obejrzeć galę NOC MMA 12 w Koszalinie?

Transmisja gali NOC MMA 12 w sobotę 7 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport