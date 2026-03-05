Pierwsze zwycięstwo Radomiaka w tym roku! Cztery gole w Radomiu

Do składu Radomiaka, po pauzie za kartki, wrócił kapitan Rafał Wolski i to on w 6. minucie posłał piłkę do siatki egzekwując rzut wolny z około 20 metrów. Piłka jeszcze odbiła się od stojącego w murze Vladislavsa Gutkovskisa i zmyliła Damiana Węglarza. Dla Wolskiego, który gra w Radomiaku trzeci sezon, był to pierwszy gol strzelony na tym stadionie.

Niespełna dwie minuty później gospodarze prowadzili już 2:0. Christos Donis posłał świetne prostopadłe podanie w pole karne do Capity, a ten wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Dla Arki był to dwunasty gol w tym sezonie stracony w pierwszym kwadransie gry.

Arka w pierwszej połowie nie przeprowadziła żadnej groźnej akcji. Po przerwie goście wyszli na boisko z większą energią i w 56. minucie zdobyli kontaktową bramkę. Po faulu na Dawidzie Kocyle, Sebastian Kerk dośrodkował w pole karne. Tam Michał Marcjanik głową podał do Dawida Gojnego, który - również głową - z bliska skierował piłkę do siatki. To było pierwsze trafienie 31-letniego obrońcy w PKO BP Ekstraklasie.

Gospodarze nie mogli odzyskać inicjatywy. Kwadrans przed końcem trener gospodarzy Goncalo Feio zdecydował się wprowadzić trzech nowy zawodników i szybko przyniosło to efekt. Jeden z wprowadzonych Romario Baro wykonywał rzut wolny z boku pola karnego i kopnął piłkę tak, że wpadła do bramki obok zdezorientowanego Węglarza.

Radomiak już do końca kontrolował przebieg wydarzeń na boisku i po ostatnim gwizdku mógł się cieszyć z pierwszego w tym roku zwycięstwa.

Arka pozostaje jedyną drużyną ekstraklasy w tym sezonie bez wygranej na wyjeździe. W jedenastu meczach poniosła dziesięć porażek i raz zremisowała. W spotkaniach tych zdobyła tylko trzy bramki, tracąc aż 27.

Radomiak Radom - Arka Gdynia 3:1 (2:0).

Bramki: 1:0 Rafał Wolski (6), 2:0 Capita (8), 2:1 Dawid Gojny (56), 3:1 Romario Baro (77).

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Jan Grzesik (90+2. Leandro), Steve Kingue, Adrian Dieguez, Zie Ouattara - Roberto Alves, Christos Donis (22. Ibrahima Camara), Robert Wolski (75. Romario Baro) - Vasco Lopes (75. Joao Pedro), Maurides, Capita (75. Abdoul Tapsoba).

Arka Gdynia: Damian Węglarz - Serafin Szota, Michał Marcjanik, Dawid Gojny - Marc Navarro (46. Dawid Kocyła), Aurelien Nguiamba, Luis Perea (11. Kamil Jakubczyk), Oskar Kubiak - Nazarij Rusyn (63. Patryk Szysz), Vladislavs Gutkovskis (80. Edu Espiau), Sebastian Kerk (80. Alassane Sidibe).

Żółta kartka - Radomiak Radom: Rafał Wolski, Steve Kingue, Zie Ouattara; Arka Gdynia: Dawid Gojny, Nazarij Rusyn, Aurelien Nguiamba.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 10 926.

PAP