To piłkarskie pytanie w "Milionerach" zaskoczyło uczestniczkę! Znasz poprawną odpowiedź?

Pytanie dotyczyło mistrzostw świata, a konkretnie piosenkarki, która zaśpiewała na otwarciu mundialu, podczas którego reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce.

Uczestniczka, która walczyła o sumę gwarantowaną 50 tysięcy złotych, miała do wyboru Marylę Rodowicz, Shakirę, Edytę Górniak oraz Marlenę Dietrich. Poprosiła o zaznaczenie odpowiedzi "C", czyli Górniak, co okazało się błędem. Owa wokalistka śpiewała bowiem na mundialu z udziałem Polaków w 2002 roku w Korei Południowej i Japonii, ale tam Biało-Czerwoni nie wyszli z grupy.

Poprawną odpowiedzią była Rodowicz. Legenda polskiej muzyki rozrywkowej śpiewała na inaugurację turnieju w 1974 roku w RFN, gdy podopieczni Kazimierza Górskiego zajęli trzecie miejsce. Jej piosenka "Futbol, Futbol" stała się symbolem i do dzisiaj jest wspominana z rozrzewnieniem. Nasza reprezentacja uplasowała się na trzecim miejscu również w 1982 roku, ale tam nie śpiewała żadna z wymienionych w pytaniu.

Warto podkreślić, że nie było to jedyne sportowe pytanie, które padło w tym samym odcinku. Inna z uczestniczek musiała odpowiedzieć, który sportowiec startował w Turnieju Czterech Skoczni, a następnie w Rajdzie Dakar. Do wyboru miała Svena Hannavalda, Kamila Stocha, Krzysztofa Hołowczyca i Adama Małysza. Po skorzystaniu z koła ratunkowego "50 na 50" pozostały dwie opcje w postaci Niemca i obecnego prezesa PZN. Tym razem udało się poprawnie odpowiedzieć. Chodziło rzecz jasna o Małysza.

Polsat Sport