PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo
Radomiak Radom - Arka Gdynia to mecz 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Arka Gdynia na Polsatsport.pl.
W ostatnim czasie nie możemy mówić o dobrej formie Radomiaka, jeżeli chodzi o zmagania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Piłkarze klubu z Radomia nie wygrali żadnego ze swoich ostatnich pięciu ligowych starć. Zremisowali z: Pogonią Szczecin, Rakowem Częstochowa, Jagiellonią Białystok i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Przegrali natomiast z Koroną Kielce.
Arka również nie może być zadowolona ze swoich wyników. Ekipa z Gdyni znajduje się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej z zaledwie 26 punktami zdobytymi w 22 spotkaniach.
Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.