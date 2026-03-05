PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

W ostatnim czasie nie możemy mówić o dobrej formie Radomiaka, jeżeli chodzi o zmagania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Piłkarze klubu z Radomia nie wygrali żadnego ze swoich ostatnich pięciu ligowych starć. Zremisowali z: Pogonią Szczecin, Rakowem Częstochowa, Jagiellonią Białystok i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Przegrali natomiast z Koroną Kielce.

Arka również nie może być zadowolona ze swoich wyników. Ekipa z Gdyni znajduje się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej z zaledwie 26 punktami zdobytymi w 22 spotkaniach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AA, Polsat Sport