Plus i Telewizja Polsat ufundowały nagrody dla polskich olimpijczyków

Plus ufundował specjalne nagrody finansowe dla medalistów zimowych igrzysk

Plus zdecydował się ufundować po 100 tys. zł za srebrny medal i 75 tys. zł za brązowy. Decyzja o przyznaniu nagród medalistom została podjęta niezależnie od byłej już współpracy z PKOl, którego jednym z kilku sponsorów był Polkomtel. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio sportowcom. Plus jest dumnym sponsorem polskiego sportu i sportowców od 30 lat i jest to wyraz podziękowania za wszystkie dostarczone nam, kibicom emocje.

"Przyznaliśmy te nagrody dlatego, że wierzymy w siłę sportu, w wartość wysiłku i w znaczenie chwil, które jednoczą Polaków kibicujących 'naszym'. To nasz gest wdzięczności i szacunku dla polskich sportowców. Zdecydowaliśmy się uhonorować medalistów za ich imponujące osiągnięcia, lata ciężkiej pracy i determinacji, a przede wszystkim – za emocje, które połączyły kibiców w całym kraju. Każdy z nich zapisał się na kartach historii, pokazując, jak ogromną siłę ma polski sport" - możemy przeczytać w komunikacie.

Nagrody finansowe przekażemy polskim medalistom:

Kacprowi Tomasiakowi – trzykrotnemu medaliście w skokach narciarskich – (275 tysięcy złotych),

Pawłowi Wąskowi – srebrnemu medaliście w konkursie duetów w skokach narciarskich (100 tysięcy złotych),

Władimirowi Semirunnijowi – wicemistrzowi olimpijskiemu w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10000 metrów (100 tysięcy złotych).

Na temat nagrody w specjalnej rozmowie z Polsatem Sport wypowiedział się Władimir Semirunnij.

Telewizja Polsat i Polsat Sport ufundowały specjalną nagrodę finansową dla Damiana Żurka

Telewizja Polsat i Polsat Sport ufundowały specjalną nagrodę finansową 100 000 złotych dla Damiana Żurka za niezwykle emocjonujące występy na igrzyskach we Włoszech.

"Jako Telewizja Polsat i Polsat Sport dziękujemy sportowcom, którzy reprezentowali Polskę podczas zimowych igrzysk we Włoszech. Szczególne gratulacje kierujemy do zawodników, którzy osiągnęli historyczne sukcesy, dostarczając kibicom w całym kraju niezapomnianych emocji" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Wśród wyjątkowych historii jedna poruszyła nas szczególnie. Postawa Damiana Żurka – pełna determinacji, ambicji i walki do ostatniej setnej sekundy, jest symbolem tego, czym jest sport w swojej najczystszej formie. Polski panczenista dwukrotnie otarł się o olimpijskie podium:

na dystansie 1000 m zajął 4. miejsce, tracąc do brązowego medalu zaledwie 0,07 sekundy

w kolejnym starcie, na 500 m, ponownie uplasował się tuż za podium, zajmując 4. miejsce, z różnicą 0,09 sekundy do medalu.

To występy, które – mimo braku krążka – zapisały się w sercach kibiców i zasługują na najwyższe uznanie.

Dlatego Telewizja Polsat oraz Polsat Sport ufundowały specjalną nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł dla Damiana Żurka, doceniając jego sportową klasę i emocje dostarczone kibicom.

"Wierzymy, że prawdziwy sport to nie tylko medale, to również charakter, dyscyplina i gotowość do walki o każdą setną sekundy" - przekazano.

Na temat nagrody w specjalnej rozmowie z Polsatem Sport wypowiedział się Damian Żurek.

Informacja prasowa