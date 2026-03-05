PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Gdzie obejrzeć?

Obie drużyny mają swoje cele do zrealizowania. ZAKSA zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i traci do ósmej PGE GiEK Skry Bełchatów oraz siódmego Jastrzębskiego Węgla trzy punkty. Podopieczni Andrei Gianiego nie mogą zatem pozwolić sobie na wpadkę, jeżeli pragną rzutem na taśmę dostać się do play-off.

Jeszcze większa presja jest po stronie Norwida, który od dłuższego czasu jest outsiderem rozgrywek i głównym kandydatem do spadku. Częstochowianie tracą aż siedem "oczek" do przedostatniej, bezpiecznej lokaty. Małym pocieszeniem jest jedno zaległe spotkanie do rozegrania. Politechnika koniecznie jednak potrzebuje zwycięstw, bo czasu na uniknięcie degradacji jest coraz mniej.

W pierwszej rundzie Norwid potrafił sprawić niespodziankę i pokonać u siebie ZAKSĘ 3:1.

Gdzie obejrzeć mecz ZAKSA - Norwid? O której godzinie?

Transmisja meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w piątek 6 marca od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

