Polskie piłkarki ręczne przegrały z mistrzyniami świata. Jak wygląda tabela?

Dla Polek była to druga porażka w EHF Euro Cup. Wcześniej pokonały w Mielcu Słowację 28:20 i poległy na wyjeździe z Rumunią 29:34.

Rozgrywki EHF Euro Cup 2026 towarzyszą eliminacjom do tegorocznych mistrzostw Europy. Biorą w nim udział organizatorzy Euro, czyli m.in. Polska, oraz medaliści ostatniego czempionatu kontynentu.

Po raz pierwszy EHF Euro Cup został podzielony na dwie fazy. W pierwszej osiem drużyn gra w dwóch grupach, a następnie po dwie najlepsze ekipy awansują do wrześniowego turnieju finałowego. Polki poza Norwegią rywalizują w grupie z Rumunią i Słowacją. W drugiej znalazły się Dania, Węgry, Czechy i Turcja.

Kolejnym rywalem Polek będzie ponownie Norwegia. Mecz zostanie rozegrany 7 marca w Steinkjer.

Tabela:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)

1. Norwegia 3, 3, 0, 0, 91:70, 6

2. Rumunia 3, 2, 0, 1, 93:84, 4

3. Polska 3, 1, 0, 2, 81:85, 2

4. Słowacja 3, 0, 0, 3, 65:91, 0

PAP, Polsat Sport