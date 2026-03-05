Polskie piłkarki ręczne przegrały z mistrzyniami świata. Jak wygląda tabela?
Polska przegrała w Lubinie z Norwegią 24:31 (11:18) w trzeciej kolejce EHF Euro Cup piłkarek ręcznych. Biało-Czerwone pozostają z jedną wygraną w tych rozgrywkach. Jak wygląda tabela?
Dla Polek była to druga porażka w EHF Euro Cup. Wcześniej pokonały w Mielcu Słowację 28:20 i poległy na wyjeździe z Rumunią 29:34.
Rozgrywki EHF Euro Cup 2026 towarzyszą eliminacjom do tegorocznych mistrzostw Europy. Biorą w nim udział organizatorzy Euro, czyli m.in. Polska, oraz medaliści ostatniego czempionatu kontynentu.
Po raz pierwszy EHF Euro Cup został podzielony na dwie fazy. W pierwszej osiem drużyn gra w dwóch grupach, a następnie po dwie najlepsze ekipy awansują do wrześniowego turnieju finałowego. Polki poza Norwegią rywalizują w grupie z Rumunią i Słowacją. W drugiej znalazły się Dania, Węgry, Czechy i Turcja.
Kolejnym rywalem Polek będzie ponownie Norwegia. Mecz zostanie rozegrany 7 marca w Steinkjer.
Tabela:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Norwegia 3, 3, 0, 0, 91:70, 6
2. Rumunia 3, 2, 0, 1, 93:84, 4
3. Polska 3, 1, 0, 2, 81:85, 2
4. Słowacja 3, 0, 0, 3, 65:91, 0