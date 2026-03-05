Sześć konkursów do końca, a tu takie wieści. Dominacja potwierdzona

Twardosz w Lahti w pierwszej próbie skoczyła 109,0 m co na półmetku dało jej 25. miejsce. W drugiej serii wylądowała na 110,5 m. Łączna punktacja 203,8 pkt zapewniła jej 29. pozycję.

Prevc triumfowała notą 296,7 pkt, po skokach na 128,5 i 124,5 m. Słowenka zapewniła sobie trzecie z rzędu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Dokonała tego na sześć zawodów przed końcem sezonu.

- Jestem dziś bardzo szczęśliwa. Mam wspaniałe wspomnienia z Lahti, więc dziś rano przybyłam na skocznię narciarską w dobrym nastroju... Ten dzień nie mógł być lepszy – powiedziała Prevc.

Stroem, dwukrotna mistrzyni olimpijska z Predazzo, straciła do zwyciężczyni 14,2 pkt po skokach na 123,0 m i 121,5 m. Z kolei Japonka Maruyama była gorsza o 25,9 pkt (123,5 i 120,5).

W klasyfikacji generalnej Prevc zgromadziła 2196 pkt. Druga Japonka Nozomi Maruyama zdobyła 1554 pkt, a trzecia Eder - 1358. Twardosz z dorobkiem 207 pkt plasuje się na 24. pozycji. Pola Bełtowska ma 19 pkt i jest 51.

Kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet odbędzie się w piątek również w Lahti.

PAP