Tauron Liga: Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Gdzie obejrzeć?

Krystian NatońskiSiatkówka

Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz to jeden z meczów 20. kolejki Tauron Ligi. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Cztery siatkarki w białych strojach sportowych stoją na boisku, komunikując się ze sobą podczas przerwy w meczu.
fot. PAP
Transmisja meczu Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz w piątek 6 marca od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Rzeszowianki to liderki tabeli, które mogą pochwalić się znakomitym bilansem aż osiemnastu zwycięstw i tylko jednej porażki. Drużyna ze stolicy Podkarpacia pewnie zmierza do wygranej w rundzie zasadniczej.

 

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Gdzie obejrzeć?

 

W piątkowe późne popołudnie niespodziankę postarają się sprawić zawodniczki z Bydgoszczy, które wciąż nie mogą być pewne udziału w fazie play-off. Ekipa znad Brdy zajmuje bowiem siódme miejsce z przewagą trzech punktów nad dziewiątą Moya Radomka Radom.

 

W pierwszej rundzie Developres zgodnie z oczekiwaniami wygrał na parkiecie Pałacu bez straty seta.

Gdzie obejrzeć mecz Developres - Pałac? O której godzinie?

