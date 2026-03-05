Tauron Liga: Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Gdzie obejrzeć?
Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz to jeden z meczów 20. kolejki Tauron Ligi. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.
Rzeszowianki to liderki tabeli, które mogą pochwalić się znakomitym bilansem aż osiemnastu zwycięstw i tylko jednej porażki. Drużyna ze stolicy Podkarpacia pewnie zmierza do wygranej w rundzie zasadniczej.
ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Gdzie obejrzeć?
W piątkowe późne popołudnie niespodziankę postarają się sprawić zawodniczki z Bydgoszczy, które wciąż nie mogą być pewne udziału w fazie play-off. Ekipa znad Brdy zajmuje bowiem siódme miejsce z przewagą trzech punktów nad dziewiątą Moya Radomka Radom.
W pierwszej rundzie Developres zgodnie z oczekiwaniami wygrał na parkiecie Pałacu bez straty seta.
Gdzie obejrzeć mecz Developres - Pałac? O której godzinie?
Transmisja meczu Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz w piątek 6 marca od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl