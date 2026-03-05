Tauron Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo
ITA TOOLS Stal Mielec kontra Sokół & Hagric Mogilno to spotkanie 20. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl.
Stal w poprzednim spotkaniu tych drużyn musiała uznać wyższość Sokoła Mogilno, który triumfował 3:2. Przed własną publicznością siatkarki z Mielca chcą się zrewanżować i tym samym utrzymać w strefie dającej awans do ćwierćfinału fazy play-off.
ZOBACZ TAKŻE: Adam Małysz fanem siatkówki! Na jakiej pozycji grał?
Mielczanki mają za sobą bardzo dobry mecz z EcoHarpoon LOS Nowel Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie na wyjeździe pewnie triumfowały 3:0. Z tym samym zespołem i w dokładnie takim samym stosunku wygrał ostatnio również zespół z Mogilna.
Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.Przejdź na Polsatsport.pl