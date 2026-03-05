Tauron Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - Sokół & Hagric Mogilno. Relacja live i wynik na żywo

Stal w poprzednim spotkaniu tych drużyn musiała uznać wyższość Sokoła Mogilno, który triumfował 3:2. Przed własną publicznością siatkarki z Mielca chcą się zrewanżować i tym samym utrzymać w strefie dającej awans do ćwierćfinału fazy play-off.



Mielczanki mają za sobą bardzo dobry mecz z EcoHarpoon LOS Nowel Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie na wyjeździe pewnie triumfowały 3:0. Z tym samym zespołem i w dokładnie takim samym stosunku wygrał ostatnio również zespół z Mogilna.

Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport