Tauron Liga: Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź. Gdzie obejrzeć?

Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź to jeden z meczów 20. kolejki Tauron Ligi. Jeszcze niedawno takie starcie byłoby określane jako absolutny hit. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz Polsacie Box Go.

Grupa siatkarek i członków sztabu szkoleniowego Chemika Police i ŁKS Commercecon Łódź zebrana na boisku.
fot. PAP
Chemik i ŁKS to dwa bardzo utytułowane i zasłużone kluby na siatkarskiej mapie Polski. W tym sezonie obie drużyny odstają jednak od ścisłej czołówki, chociaż wciąż mają szansę namieszać w fazie play-off.

 

O ile w przypadku Chemika to było do przewidzenia, że nie będzie w stanie nawiązać do lat dominacji ze względu na problemy finansowe klubu, tak ŁKS spisuje się zaskakująco poniżej oczekiwań. Łodzianki plasują się dopiero na piątej pozycji z bilansem dwunastu zwycięstw i siedmiu porażek.

 

Piątkowy mecz będzie starciem sąsiadek w ligowej tabeli, ponieważ Chemik znajduje się na szóstej lokacie z sześcioma "oczkami" mniej od ŁKS-u i bilansem dziewięciu zwycięstw i dziesięciu porażek.

 

W pierwszej rundzie kibice byli świadkami wyrównanego starcia zakończonego wygraną ŁKS-u po tie-breaku.

Transmisja meczu Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź w piątek 6 marca od godz. 19:00 w Polsacie Sport Fight i Polsacie Box Go.

