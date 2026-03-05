Tauron Liga: Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź. Gdzie obejrzeć?

Chemik i ŁKS to dwa bardzo utytułowane i zasłużone kluby na siatkarskiej mapie Polski. W tym sezonie obie drużyny odstają jednak od ścisłej czołówki, chociaż wciąż mają szansę namieszać w fazie play-off.

O ile w przypadku Chemika to było do przewidzenia, że nie będzie w stanie nawiązać do lat dominacji ze względu na problemy finansowe klubu, tak ŁKS spisuje się zaskakująco poniżej oczekiwań. Łodzianki plasują się dopiero na piątej pozycji z bilansem dwunastu zwycięstw i siedmiu porażek.

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Gdzie obejrzeć?

Piątkowy mecz będzie starciem sąsiadek w ligowej tabeli, ponieważ Chemik znajduje się na szóstej lokacie z sześcioma "oczkami" mniej od ŁKS-u i bilansem dziewięciu zwycięstw i dziesięciu porażek.

W pierwszej rundzie kibice byli świadkami wyrównanego starcia zakończonego wygraną ŁKS-u po tie-breaku.

Gdzie obejrzeć mecz Chemik - ŁKS? O której godzinie?

Transmisja meczu Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź w piątek 6 marca od godz. 19:00 w Polsacie Sport Fight i Polsacie Box Go.

Polsat Sport