To ona zmierzy się z Igą Świątek. Szybki mecz w pierwszej rundzie
Zajmująca 187. miejsce w światowym rankingu tenisistek Kayla Day będzie w sobotę rywalką rozstawionej z numerem drugim Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w kalifornijskim Indian Wells. Amerykanka wygrała w czwartek z Brytyjką Francescą Jones 6:3, 6:1. Mecz trwał 74 minuty.
W Indian Wells 32 rozstawione zawodniczki miały w pierwszej rundzie tzw. wolny los.
26-letnia Day do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Najwyżej w rankingu notowana była na 84. pozycji - w kwietniu 2024 roku. Polka zmierzy się z nią po raz pierwszy.
Świątek zwyciężała w Indian Wells w 2022 i 2024 roku. Żadna tenisistka nie wygrała tego turnieju trzy razy.
