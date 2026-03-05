To ona zmierzy się z Igą Świątek. Szybki mecz w pierwszej rundzie

W Indian Wells 32 rozstawione zawodniczki miały w pierwszej rundzie tzw. wolny los.

26-letnia Day do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Najwyżej w rankingu notowana była na 84. pozycji - w kwietniu 2024 roku. Polka zmierzy się z nią po raz pierwszy.

Świątek zwyciężała w Indian Wells w 2022 i 2024 roku. Żadna tenisistka nie wygrała tego turnieju trzy razy.

Francesca Jones - Kayla Day 3:6, 1:6

PAP