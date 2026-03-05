Tomasiak zdobył medal, a potem taki komunikat. PZN ogłasza

Tomasiak pokazał się ze świetnej strony podczas konkursu mistrzostw świata juniorów w Norwegii, zajmując drugie miejsce. Wyprzedził go tylko Austriak Stephan Embacher.

Wydawało się, że trzykrotny medalista olimpijski będzie stanowił siłę polskiej kadry jeszcze podczas konkursu drużynowego, to jednak tak się nie stanie. Tomasiak został oddelegowany do pierwszej drużyny, która w weekend wystartuje w Lahti w ramach Pucharu Świata.

Trener Maciej Maciusiak ogłosił, że do Finlandii wybiorą się Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch oraz właśnie Tomasiak.

Zawody w Lahti odbędą się w dniach 6-8 marca.

Polsat Sport