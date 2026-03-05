Ważna zmiana w siatkówce! Chodzi o mistrzostwa świata

Siatkówka

FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) ogłosiła ważne zmiany dotyczące mistrzostw świata. Nazwa tej międzynarodowej rywalizacji zmieni się na Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB.

Drużyna siatkarzy pozująca do zdjęcia na podium z napisem "2025 WORLD CHAMPIONS" na ekranie.
fot. FIVB
Na poprzednich mistrzostwa świata po zwycięstwo sięgnęli Włosi

W czwartek 5 marca na oficjalnej stronie FIVB pojawił się komunikat, w którym poinformowano o ważnej zmianie dotyczącej międzynarodowych zmagań siatkarskich. Okazuje się, że mistrzostwa świata będą teraz funkcjonowały pod inną nazwą - Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB. Nazwa po raz pierwszy zostanie użyta podczas najbliższej imprezy - w 2027 roku. 

 

"Użycie nazwy Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB wzmacnia pozycję siatkówki jako sportu globalnego, gdyż jest ona zgodne z nazwami używanymi w przypadku najbardziej prestiżowych wydarzeń w wielu innych dyscyplinach, co przekłada się na natychmiastowe rozpoznanie i zrozumienie siatkówki zarówno wśród sportowców, jak i kibiców" - napisano w oświadczeniu.

 

Potwierdzono również, że turniej rozgrywany będzie co dwa lata, a w każdej edycji będą brały udział 32 reprezentacje - zarówno w rywalizacji pań, jak i panów.

 

Warto przypomnieć, że siatkarze podczas najbliższego turnieju tej rangi będą grać w Polsce, natomiast siatkarki - w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

AA, Polsat Sport
