Ważna zmiana w siatkówce! Chodzi o mistrzostwa świata

W czwartek 5 marca na oficjalnej stronie FIVB pojawił się komunikat, w którym poinformowano o ważnej zmianie dotyczącej międzynarodowych zmagań siatkarskich. Okazuje się, że mistrzostwa świata będą teraz funkcjonowały pod inną nazwą - Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB. Nazwa po raz pierwszy zostanie użyta podczas najbliższej imprezy - w 2027 roku.

"Użycie nazwy Puchar Świata w Piłce Siatkowej FIVB wzmacnia pozycję siatkówki jako sportu globalnego, gdyż jest ona zgodne z nazwami używanymi w przypadku najbardziej prestiżowych wydarzeń w wielu innych dyscyplinach, co przekłada się na natychmiastowe rozpoznanie i zrozumienie siatkówki zarówno wśród sportowców, jak i kibiców" - napisano w oświadczeniu.

Potwierdzono również, że turniej rozgrywany będzie co dwa lata, a w każdej edycji będą brały udział 32 reprezentacje - zarówno w rywalizacji pań, jak i panów.

Warto przypomnieć, że siatkarze podczas najbliższego turnieju tej rangi będą grać w Polsce, natomiast siatkarki - w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

AA, Polsat Sport