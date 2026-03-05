16-latka przetransportowana helikopterem do szpitala! Wjechał w nią pijany turysta

Zimowe

Malena Zamfirova uległa poważnemu wypadkowi na stoku. Bułgarska snowboardzistka padła ofiarą pijanego turysty, który wjechał w nią podczas zjazdu.

Żółty helikopter ratunkowy w locie na tle błękitnego nieba.
fot. Cyfrasport
Malena Zamfirova została przetransportowana helikopterem do szpitala po wypadku (zdjęcie ilustracyjne)

Zamfirova ma zaledwie 16 lat, ale zdążyła już zadebiutować na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Snowboardzistka w ostatnich dniach wzięła także udział w zawodach Pucharu Świata w slalomie gigancie równoległym w Krynicy-Zdroju. Zajęła w nim trzecie miejsce. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener Maciusiak mocno o sile skoczków w jedności. "A próbowali nas poróżnić. No jasny gwint!"

 

Bułgarka przygotowywała się do kolejnego startu PŚ, który odbędzie się w Szpindlerowym Młynie w Czechach. Niestety podczas treningu została uderzona przez pijanego turystę zjeżdżającego ze stoku. Do wypadku doszło w tzw. "strefie bezpiecznej", tuż przy stacji wyciągu. 

 

O wypadku poinformowała Bułgarska Federacja Narciarska. Nastolatka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Okazało się, że ma liczne złamania i jest bardzo poturbowana. Przeszła poważną operację, ale w ciągu najbliższych godzin zostanie przewieziona do specjalistycznej kliniki, w której będzie kontynuowała leczenie. 

 

Zamfirova zadebiutowała w seniorskim Pucharze Świata w snowboardzie dopiero w zeszłym roku. 2 marca 2025 roku po raz pierwszy uplasowała się na podium (PŚ w Krynicy-Zdroju).

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Niewiński: Coraz mocniej dochodzi do mnie, że nie wyszło tak, jak chciałem

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 