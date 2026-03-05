16-latka przetransportowana helikopterem do szpitala! Wjechał w nią pijany turysta

Zamfirova ma zaledwie 16 lat, ale zdążyła już zadebiutować na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Snowboardzistka w ostatnich dniach wzięła także udział w zawodach Pucharu Świata w slalomie gigancie równoległym w Krynicy-Zdroju. Zajęła w nim trzecie miejsce.

Bułgarka przygotowywała się do kolejnego startu PŚ, który odbędzie się w Szpindlerowym Młynie w Czechach. Niestety podczas treningu została uderzona przez pijanego turystę zjeżdżającego ze stoku. Do wypadku doszło w tzw. "strefie bezpiecznej", tuż przy stacji wyciągu.

O wypadku poinformowała Bułgarska Federacja Narciarska. Nastolatka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Okazało się, że ma liczne złamania i jest bardzo poturbowana. Przeszła poważną operację, ale w ciągu najbliższych godzin zostanie przewieziona do specjalistycznej kliniki, w której będzie kontynuowała leczenie.

Zamfirova zadebiutowała w seniorskim Pucharze Świata w snowboardzie dopiero w zeszłym roku. 2 marca 2025 roku po raz pierwszy uplasowała się na podium (PŚ w Krynicy-Zdroju).

KP, Polsat Sport