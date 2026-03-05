Wielkie emocje w Zielonej Górze

Przyjezdni zdecydowanie lepiej weszli w ten mecz i po akcji Anthony’ego Roberta prowadzili 0:6. Jakub Szumert wraz z Jayvonem Maughmerem dawali jednak sporo nadziei Zielonogórzanom. Krzysztof Sulima zbliżył ich później na zaledwie punkt, ale wynik po 10 minutach na 16:18 ustalił Malcolm Dandridge. W drugiej kwarcie King uciekał na sześć punktów po rzucie wolnym Nemanji Popovicia. Szybko do remisu doprowadził jednak Marcin Woroniecki, a na prowadzenie gospodarzy wyprowadzał Jakub Szumert. Następnie trójki trafiali Mazurczak i Maughmer. Przemysław Żołnierewicz oraz Anthony Roberts sprawiali jednak, że Szczecinianie ciągle byli blisko. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:41.

Po przerwie znowu do wyrównania doprowadzali chociażby Nemanja Popović oraz Tomasz Gielo. Chavaughn Lewis wraz z Andrzejem Mazurczakiem robili jednak wszystko, aby to ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego była na prowadzeniu. W końcówce tej części meczu po trafieniach kadrowiczów: Przemysława Żołnierewicza i Tomasza Gielo goście zbliżyli się na dwa punkty - po 30 minutach było więc 58:56. Czwarta kwarta była nadal bardzo zacięta - żadna z ekip nie potrafiła zbudować przewagi na dłużej. Na minutę przed końcem po trójce Noaha Freidela ponownie był remis! W końcówce po rzucie wolnym Mateusza Kostrzewskiego zespół trenera Macieja Majcherka był na prowadzeniu. Po chwili faulowany był też Patrick Cartier - ten jednak nie trafił dwóch rzutów, a to oznaczało zwycięstwo Kinga 75:74!

Najlepszym zawodnikiem gości był Przemysław Żołnierewicz z 22 punktami i 5 asystami. Jakub Szumert zdobył dla gospodarzy 16 punktów i 8 zbiórek.

Orlen Zastal Zielona Góra - King Szczecin 74:75 (16:18, 27:23, 15:15, 16:19)

Orlen Zastal Zielona Góra: Jakub Szumert 16, Andrzej Mazurczak 13, Chavaughn Lewis 12, Patrick Cartier 10, Jayvon Maughmer 9, Marcin Woroniecki 6, Phil Fayne 4, Conley Garrison 2, Krzysztof Sulima 2.

King Szczecin: Przemysław Żołnierewicz 22, Nemanja Popović 14, Anthony Roberts 12, Noah Freidel 8, Tomasz Gielo 7, Mateusz Kostrzewski 6, Jovan Novak 5, Malcolm Dandridge 1, Antoni Majcherek 0, Max Egner 0.

plk.pl