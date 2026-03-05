Zieliński doceniony we Włoszech. Został najlepszym piłkarzem miesiąca

O wyróżnieniu 31-latka Inter poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. W lutym reprezentant Polski zdobył bramki w starciach z Juventusem oraz Cremonese. Pozycja Zielińskiego w zespole uległa wyraźnej zmianie w porównaniu z pierwszą połową sezonu. Po transferze latem 2024 roku zawodnik pochodzący z Ząbkowic Śląskich początkowo nie grał w wyjściowym składzie i pauzował ze względów zdrowotnych. Z czasem zyskał jednak regularne zaufanie sztabu szkoleniowego, a przede wszystkim nowego trenera drużyny z Mediolanu - Christiana Chivu.

Inter zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli Serie A i ma aż dziesięć punktów przewagi nad wiceliderem, AC Milan. Obie ekipy zmierzą się ze sobą w najbliższą niedzielę w słynnych Derbach di Milano. "Nerazzurri" pozostają również w grze o Puchar Włoch - w pierwszym starciu półfinałowym bezbramkowo zremisował z Como. Drużyna zakończyła natomiast udział w Lidze Mistrzów po porażce w dwumeczu 1/16 finału z norweskim FK Bodo/Glimt.

Regularne występy Zielińskiego mają duże znaczenie w kontekście najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban przygotowuje kadrę do baraży o awans na tegoroczne mistrzostwa świata. W trakcie przygotowań szkoleniowiec musi radzić sobie z plagą kontuzji, która wykluczyła z gry m.in. Roberta Lewandowskiego, Matty'ego Casha oraz Jana Bednarka. Przypomnijmy, że 26 marca Polacy zagrają z Albanią. W przypadku zwycięstwa, w decydującym meczu o awans na mundial zmierzą się z triumfatorem starcia Ukraina - Szwecja.