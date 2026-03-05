Znany trener pod wrażeniem polskich siatkarzy! "To pokolenie jest niesamowite"
Itas Trentino pokonało PGE Projekt Warszawa 3:2 w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów siatkarzy. Dla Marcelo Mendeza był to okazja, aby wrócić do Polski, w której przez kilka lat pracował jako trener w czołowych klubach PlusLigi. - To był wspaniały czas - przyznał w rozmowie z Polsatem Sport argentyński szkoleniowiec.
Marcelo Mendez: Możemy być zadowoleni z tego, co wydarzyło się w pierwszym secie i tie-breaku
PGE Projekt Warszawa - Trentino Itas. Skrót meczu
Mendez trafił do PlusLigi w grudniu 2021 roku, obejmując drużynę Asseco Resovii Rzeszów, ale to w Jastrzębiu-Zdroju święcił większe sukcesy. JSW Jastrzębski Węgiel pod wodzą Argentyńczyk wywalczył m.in. dwa tytuły mistrza Polski (2023, 2024).
- Poziom polskiej ligi, poziom polskich klubów, jest naprawdę wysoki - podkreślił Mendez w rozmowie z Polsatem Sport po meczu PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino w siatkarskiej Lidze Mistrzów. - To najlepsza lub jedna z najlepszych lig na świecie - dodał doświadczony trener.
Zapytany o swój pobyt w Polsce szkoleniowiec nie szczędził ciepłych słów. - Mój czas w Polsce był naprawdę dobry, wspaniały. Tęsknię za Polską. Tęsknię za zawodnikami. Tęsknię za atmosferą. To było dla mnie świetne doświadczenie - przyznał Mendez.
Argentyńczyk w Asseco Resovii oraz Jastrzębskim Węglu miał do czynienia z obecnymi reprezentantami Polski. Mendez prowadził m.in. Tomasza Fornala, Jakuba Popiwczaka czy Jakuba Kochanowskiego. Jak sam podkreśla, jest pod ogromnym wrażenie nowej generacji polskich siatkarzy. - Są naprawdę dobrzy. To pokolenie jest niesamowite - powiedział szkoleniowiec.
Poza docenieniem obecnych siatkarzy reprezentacji, Mendez wspomniał również o przedstawicielach starej gwardii. - Starsze pokolenie wygrało wiele mistrzostw świata. Grali naprawdę dobrą siatkówkę - przyznał 61-latek.
We wrześniu 2025 roku szkoleniowiec po siedmiu latach zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Argentyny. Szkoleniowiec skupia się zatem na prowadzeniu klubu z Trydentu, z którą zamierza bić się zarówno o trofeum na krajowym podwórku, jak i na arenie europejskiej.