Znany trener pod wrażeniem polskich siatkarzy! "To pokolenie jest niesamowite"

Mendez trafił do PlusLigi w grudniu 2021 roku, obejmując drużynę Asseco Resovii Rzeszów, ale to w Jastrzębiu-Zdroju święcił większe sukcesy. JSW Jastrzębski Węgiel pod wodzą Argentyńczyk wywalczył m.in. dwa tytuły mistrza Polski (2023, 2024).

- Poziom polskiej ligi, poziom polskich klubów, jest naprawdę wysoki - podkreślił Mendez w rozmowie z Polsatem Sport po meczu PGE Projekt Warszawa - Itas Trentino w siatkarskiej Lidze Mistrzów. - To najlepsza lub jedna z najlepszych lig na świecie - dodał doświadczony trener.

Zapytany o swój pobyt w Polsce szkoleniowiec nie szczędził ciepłych słów. - Mój czas w Polsce był naprawdę dobry, wspaniały. Tęsknię za Polską. Tęsknię za zawodnikami. Tęsknię za atmosferą. To było dla mnie świetne doświadczenie - przyznał Mendez.

Argentyńczyk w Asseco Resovii oraz Jastrzębskim Węglu miał do czynienia z obecnymi reprezentantami Polski. Mendez prowadził m.in. Tomasza Fornala, Jakuba Popiwczaka czy Jakuba Kochanowskiego. Jak sam podkreśla, jest pod ogromnym wrażenie nowej generacji polskich siatkarzy. - Są naprawdę dobrzy. To pokolenie jest niesamowite - powiedział szkoleniowiec.

Poza docenieniem obecnych siatkarzy reprezentacji, Mendez wspomniał również o przedstawicielach starej gwardii. - Starsze pokolenie wygrało wiele mistrzostw świata. Grali naprawdę dobrą siatkówkę - przyznał 61-latek.

We wrześniu 2025 roku szkoleniowiec po siedmiu latach zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Argentyny. Szkoleniowiec skupia się zatem na prowadzeniu klubu z Trydentu, z którą zamierza bić się zarówno o trofeum na krajowym podwórku, jak i na arenie europejskiej.